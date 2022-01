Cimitero di Bastia capoluogo crolla a pezzi, il Pd chiede intervento

Nella zona “monumentale” del cimitero di Bastia capoluogo vi sono una serie di dipinti, forse affreschi che con molta probabilità, godono di un oggettivo valore artistico e sicuramente un grande valore spirituale per i nostri cittadini bastioli. Purtroppo però il grave livello di incuria e l’assenza di manutenzione sta compromettendo la loro bellezza nonché il loro valore.

A tal proposito, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Bastia Umbra ha presentato un ordine del giorno che dovrà essere discusso al prossimo consiglio comunale utile, nel quale si chiede al Sindaco e alla giunta di provvedere prontamente al restauro della parte affrescata del cimitero di bastia capoluogo al fine di preservarne il valore storico e artistico, oltre che per restituire una immagine decorosa ed adeguata al luogo ed alla sua funzione.

Si ritiene infatti che oltre alla doverosa tutela e custodia dei beni pubblici da parte dell’amministrazione comunale, non è tollerabile che i cari defunti abbiano uno spazio così mal curato e decadente, atteso che il cimitero, per funzione stessa, rappresenta luogo di unione profonda tra i cittadini ed i loro cari defunti. È una forma di rispetto: per chi non c’è più e per chi li ha amati.

Gruppo Consiliare PD Bastia

Segreteria PD Bastia

Direttivo PD Bastia