Cinema Esperia, la programmazione dal 13 al 19 gennaio

Arriva dal 13 l’elegante UN EROE, film delicato e pessimista del regista iraniano Asghar Farhadi. Una storia di redenzione impossibile che mette in luce tutte le contraddizioni dell’Iran moderno, tra corruzione, rigidità religiosa e un uso soffocante dei social. Continua HOUSE OF GUCCI, storia della controversa e drammatica ascesa della famiglia Gucci agli onori della fama, col suo drammatico epilogo. Il cast di grandissimi attori comprende Adam Driver, Lady Gaga, Jeremy Irons, Jared Lehto e Al Pacino.

Per i più piccini ancora una settimana per vedere ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO. Tra mummie e nuovi cattivissimi nemici Sofì e Luì devono tornare ai nostri giorni da… l’Antico Egitto, dove si trovano magicamente intrappolati. Ancora in sala il bellissimo SING 2, seconda parte del film di animazione che ha incantato milioni di ragazzi in tutto il mondo. Musica e cast di doppiaggio straordinario per un film coinvolgente ed originale, che piace anche agli adulti.

UN EROE

Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa ragione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie, che gli ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna che trova accidentalmente una borsa piena d’oro. Oro provvidenziale con cui ‘rimborsare’ il suo creditore. Rahim pensa di venderlo ma…

HOUSE OF GUCCI

Anni ’70. Patrizia Reggiani conosce a una festa Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci, una tra le piu` celebri nel mondo della moda. Nasce una storia d’amore, dapprima osteggiata dal patriarca della famiglia, Rodolfo Gucci, ma poi arriva il matrimonio e la prole. La sfrenata ambizione della donna, che vorrebbe indirizzare le politiche aziendali del marchio Gucci, la porterà a …

ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO

É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro …

SING 2

Buster Moon crede nel proprio gruppo di lavoro, non ha dubbi che Rosita, la maialina piena di figli, possa fare la protagonista di un grande musical, né che Gunter, il maiale nordico, possa inventare uno show all’altezza di Jimmy Crystal. Sì, perché è proprio a Redshore City, la capitale dello showbusiness, che Moon vuole andare, per convincere il famoso produttore …