Digipass, info day 2022, il calendario di eventi per i cittadini

Digipass Assisi, “Servizio di Facilitazione Digitale” della Zona Sociale 3, comprendente il Comune di Bastia Umbra, comunica le date degli Info Day programmate per i prossimi mesi per continuare a informare e formare i cittadini su varie tematiche attinenti al Digitale. Appuntamenti mensili gratuiti e aperti a tutti; i primi 2 saranno realizzati da remoto.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

Il calendario completo:

Iscrizioni Online per la Scuola 2022/2023, 21 Gennaio, ore 16.30, Online

Salute Digitale in Umbria (CUP, FSE e Sanitapp), 25 Febbraio, ore 16.30, Online

Anagrafe Digitale: scaricare certificati, 25 Marzo, ore 16.30, Digipass Assisi

Sfruttare al massimo Google e i suoi servizi, 29 Aprile, ore 16.30, Digipass Assisi

Social Media istruzioni per l’uso Parte 1, 27 Maggio, ore 16,30, Digipass Assisi

Social Media istruzioni per l’uso Parte 2, 17 Giugno, ore 16,30, Digipass Assisi

Gli eventi Online possono essere seguiti sul Canale Youtube di Digipass Assisi

Contatti: telefono 075 813 8448; indirizzo mail: digipass@comune.assisi.pg.it

“Il “DigiPASS” è un Public Open Space, un luogo aperto innovativo e inclusivo, un centro urbano di aggregazione di bisogni, istanze e proposte progettuali a disposizione di tutta la Zona Sociale 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) capace di intercettare e mettere in rete bisogni, esigenze, idee, spunti, progetti relativi al digitale. La sede principale del DigiPASS si trova all’interno di un edificio storico, il Palazzetto del Capitano del Perdono, da sempre centrale nella vita della comunità di Santa Maria degli Angeli. A questo si aggiunge, presso l’Ex Icap, in Via Cristoforo Cecci, un secondo ampio spazio sempre dedicato alla promozione dell’educazione al digitale.Presso il DigiPASS di Assisi è possibile trovare una figura professionale che aiuta i cittadini ad avvicinarsi al mondo digitale, qualunque sia la necessità: il facilitatore digitale. Il DigiPASS non è però solo uno sportello, oltre ai servizi di facilitazione, si tratta di un luogo in cui sono presenti strumenti, persone, spazi e attività per sviluppare le conoscenze e competenze legate al digitale”. (dalla presentazione DIGIPASS)