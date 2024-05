Discussione su Infrastrutture e Mobilità a Bastia Umbra con l’Assessore Melasecche

Martedì 7 maggio, alle ore 21:00, l’Auditorium di Sant’Angelo a Bastia Umbra ospiterà un importante evento pubblico dedicato al tema delle “Infrastrutture, Viabilità e Mobilità” con particolare focus sull’impegno della Regione Umbria in questi settori. L’incontro vedrà la partecipazione di Enrico Melasecche, assessore regionale responsabile per le Infrastrutture, i Trasporti, le Opere pubbliche e le Politiche della casa, nonché della Protezione Civile.

Durante l’evento, si discuterà di numerosi progetti significativi per la regione, tra cui il sovrappasso di Ospedalicchio, l’espansione delle infrastrutture per l’alta velocità, lo sviluppo delle piste ciclabili e gli aggiornamenti sul sottopasso di Via Firenze. L’assessore Melasecche fornirà dettagli sui progressi e sui piani futuri, ponendo particolare attenzione alla viabilità di Bastia e alla riqualificazione del percorso verde, elementi chiave per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale nel territorio.

L’incontro è organizzato dalla coalizione di centro-destra e dalle liste civiche che sostengono la candidatura a sindaco di Paola Lungarotti, con il supporto di partiti quali Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, nonché le liste “Paola Lungarotti Sindaco”, “Civitas” e “Blu, Bella e Libera Umbria”. L’evento rappresenta una preziosa occasione per i cittadini di Bastia Umbra e delle aree circostanti per informarsi direttamente sulle politiche regionali e sugli investimenti previsti in ambito infrastrutturale e di mobilità.

La coalizione invita tutti gli interessati a partecipare a questo incontro, sottolineando l’importanza dei temi trattati per il futuro della regione. Sarà un’opportunità unica per dialogare direttamente con i rappresentanti delle istituzioni e per comprendere meglio come le scelte politiche e amministrative influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini.

Questo appuntamento si configura quindi come un momento di confronto aperto e costruttivo, mirato a delineare una visione integrata e sostenibile per il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità a livello locale e regionale.