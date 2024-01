Ecco la replica, immediata del presidente del Volley, Coraggi

Ecco la replica – Ancora una volta, dopo avere letto più volte la vostra risposta ai miei dubbi, mi sorge una domanda.

Ci siete o ci fate?

No perché trovare continuamente scuse e giustificazioni a qualcosa di ingiustificabile è veramente indegno da parte di un amministrazione comunale.

Con le giovanili abbiamo fatto la prima partita al Pallone Lunedì 8 Gennaio tra mille problemi e magheggi vari e solo perché ci ho messo la faccia e ci ho messo la firma con mia totale responsabilità.

Vogliamo parlare poi che sembra quasi, dalle vostre parole che siamo noi attività sportive al chiuso di Bastia a dovere chiedere scusa per tutti i disagi e per il fatto di non avere una palestra omologabile ai campionati agonistici…..pura follia.

Vogliamo pure parlare dei costi di gestione del pallone ?

Vogliamo pure parlare di come è messo il Palazzetto e di come vanno i lavori e soprattutto che non serviranno assolutamente a nulla ?

Vogliamo parlare di come vi relazionate con tutte le attività ?

Vogliamo pure parlare di come con arroganza e presunzione continuate a difendere l’indifendibile ?

Ma il Lieto fine sarà qualcuno altro a scriverlo perché la città di Bastia ed i Bastioli non sono ne ciechi e ne sordi.

Fabio Coraggi, Presidente Bastia Volley