Francesco Fratellini illustra le priorità e le strategie di Bastia Popolare, partito che sostiene la candidatura di Catia Degli Esposti

Francesco Fratellini illustra le priorità e le strategie di Bastia Popolare

E’ stato presentato nei giorni scorsi il programma elettorale della coalizione del centrodestra civico che sostiene la candidatura a sindaco di Catia Degli Esposti. La presentazione, che è stata anche trasmessa in diretta streaming, ha visto la stessa candidata a sindaco condurre l’incontro, introducendo i vari candidati che hanno coordinato la scrittura del Programma e la realizzazione dell’opuscolo con le 11 azioni che sarà distribuito a tutte le famiglie nei prossimi giorni.

Catia Degli Esposti ha sottolineato il lavoro di squadra che emerge con evidenza dalla lettura del programma, organizzato in 11 schede, ognuna delle quali affronta un tema che si coordina con gli altri, dando alla fine una chiara immagine e comprensione del progetto amministrativo che lei intende portare avanti insieme al suo gruppo. Una delle schede ha come argomento lavoro impresa, illustrata da Francesco Fratellini, candidato di Bastia Popolare.

Durante la presentazione Francesco Fratellini ha esposto le priorità del programma elettorale. Collaborata dall’architetto Claudia Lucia, anche lei candidata, la lista si distingue per un programma concreto e strutturato, a differenza degli altri competitori che, secondo Fratellini, si limitano a dichiarazioni generiche sull’amore per la città.

Fratellini ha sottolineato l’importanza della partecipazione di un architetto, non solo nella progettazione degli edifici ma anche nella redazione del programma, rendendolo comprensibile e ben articolato. Ha invitato i cittadini a leggere il programma per apprezzarne la concretezza.

Il focus principale di Fratellini è stato sul lavoro e l’impresa, evidenziando come Bastia sia una città vocata al commercio, all’industria e all’artigianato, con un tessuto imprenditoriale nato spesso da operai locali diventati imprenditori. Ha citato l’esempio delle aziende di carrelli elevatori, iniziate da ex operai della Petrini, ora importanti realtà nel Centro Italia. Questo sviluppo ha portato ricchezza e nuove opportunità, attirando anche nuovi residenti come lui, che vive a Bastia da 40 anni.

Fratellini ha ribadito la necessità di valorizzare le peculiarità locali piuttosto che imitare altre città, promuovendo servizi integrati con le amministrazioni circostanti come Bettona, Spello, Perugia e Valfabbrica. Ha evidenziato che la loro coalizione civica, non legata a vincoli di partito, rappresenta il vero centrodestra dei cittadini, capace di dialogare con tutti.

Il programma prevede anche interventi per rilanciare l’economia, come l’inventario dei locali inutilizzati per promuovere nuovi insediamenti nel centro storico. Saranno stanziati fondi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento necessario per aprire nuovi negozi, sostenendo soprattutto i giovani imprenditori.

Infine, Fratellini ha menzionato l’importanza delle infrastrutture, sia fisiche che immateriali, come l’installazione della fibra ottica, con particolare attenzione alla riparazione delle strade dopo i lavori.

Francesco Fratellini ha discusso delle infrastrutture e del loro impatto sulla città. Degli Esposti ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole sugli scavi e i ripristini stradali, criticando i recenti lavori per la fibra ottica che hanno danneggiato molte strade.

Fratellini ha evidenziato la necessità di una manutenzione accurata durante i lavori infrastrutturali, sottolineando che chi esegue gli scavi deve garantire la sicurezza e la pulizia anche durante il processo di consolidamento. Ha parlato delle strategie per valorizzare l’aeroporto di San Francesco, proponendo lo sviluppo del traffico merci per favorire le aziende locali, e ha ribadito l’importanza della posizione strategica di Bastia nel collegamento tra Tirreno e Adriatico.

Ha inoltre menzionato il potenziamento della ferrovia, proponendo di riaprire la stazione di Ospedalicchio per migliorare l’accessibilità all’aeroporto e creare una metropolitana di superficie, facilitando il trasporto verso Perugia e altre località. Degli Esposti ha aggiunto che questa soluzione sarebbe più funzionale rispetto a costruire nuove infrastrutture in aree già congestionate.

Fratellini ha concluso parlando della necessità di migliorare l’efficienza della macchina comunale al servizio delle imprese. Ha proposto un progetto incentivante per i dipendenti comunali, finalizzato a ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni, promuovendo comportamenti virtuosi e penalizzando quelli meno efficienti. Ha sottolineato che la politica dovrebbe fare le scelte, mentre i tecnici dovrebbero implementarle senza interferenze politiche, per garantire soluzioni pratiche e concrete.

