Invito al voto, il Pd chiama a raccolta i suoi per rinnovare il Parlamento

Invito al voto, Pd chiama a raccolta i suoi, rinnoviamo il Parlamento

Invito al voto – Care concittadine e Cari concittadini, la città in questi giorni è in fermento per la ripartenza del nostro Palio di San Michele. Come sapete il 25 settembre siamo chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento: domenica sarà una Festa di Democrazia, a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Il Partito Democratico di Bastia Umbra nell’ultimo periodo ha avviato un percorso di rinnovamento, puntando su temi che toccano la carne viva delle nostre vite.

Vi voglio trasmettere l’urgenza che sentiamo per portare avanti le istanze di tutti e dare una guida competente alla nostra comunità. Il mio e di tutto il Partito Democratico è un appello al voto che deciderà il nostro destino nel mondo ed in particolare in Europa, in Italia ed a Bastia, come potenziale motore per la nostra sfida elettorale e per dare un’alternativa valida e solida nel 2024.

Voglio rivolgere un pensiero speciale ai tanti giovani, soprattutto ai neo diciottenni che per la prima volta si accingono, con speranza ed emozione, ad esprimere il loro diritto-dovere di voto. E’ soprattutto a loro che vorrei chiedere di votare pensando al tipo di comunità in cui intendono vivere. Mi riferisco ai vostri coetanei provenienti da famiglie immigrate, che non meritano la portata di odio e i toni accesi e brutali delle forze politiche di destra.

Penso alle persone Lgbt+ che vedranno sparire per i prossimi 5 anni le speranze di essere tutelate. Penso alle donne, libere e consapevoli, che vedranno privarsi del diritto di decidere autonomamente sul proprio corpo. La politica non riguarda solo l’esercizio del voto, ma la politica è l’aria che respiriamo, il cibo che mangiamo e la strada sulla quale camminiamo.

Nel tentativo di ricordarvi ciò, vi auguro di mettere da parte la disillusione e che possiate riassaporare la bellezza di ritrovare l’interesse per le decisioni che ci riguardano con occhio critico e attento, senza essere acefale vittime delle decisioni degli Amministratori. Noi ci siamo con tanta determinazione, sempre disponibili a suggerimenti e suggestioni per riuscirci nel migliore dei modi. Buon voto! Un caro saluto a Tutt* Voi Alessandro Barbanera, Segretario del Partito Democratico di Bastia Umbra