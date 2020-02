Bastioli veloci alla guida, 489 multe per eccesso di velocità, 3579 violazioni nel 2019

di Morena Zingales

Sono 68 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Bastia Umbra, di cui 26 con lesioni personali. 43 i veicoli sequestrati, 27 patenti sospese e 532 veicoli controllati. Sono solo alcuni dei numeri emersi dal bilancio dell’attività della polizia locale di Bastia Umbra, diretta dal maggior Carla Menghella, nel corso dell’anno 2019,

Le denunce di oggetti smarriti sono 45 e 27 quelle di infortuni sul lavoro. 107 le sanzioni amministrative, 3579 violazioni contestate di cui 19 per uso del telefono alla guida, 29 per mancato uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, 72 per sosta su spazio riservato ai disabili e 489 per eccesso di velocità

Tra le attività svolte anche i sopralluoghi edilizi, ambientali, controlli annonari (Fiere – mercato settimanale Bastia U. – mercato settimanale Ospedalicchio) e attività di formazione e sensibilizzazione, oltre alla gestione della segnaletica e della viabilità in occasione di eventi manifestazioni e quant’altro.

Il dettaglio

PERSONALE IN SERVIZIO

n. 1 Comandante

n. 3 Ufficiali

n. 3 Appuntati

n. 9 agenti

VEICOLI IN USO

Autovetture: n. 4 km. tot. percorsi: 47.032

Motocicli n. 2 km. tot. Percorsi: 260

ATTREZZATURE UTILIZZATE TECNOLOGICAMENTE AVANZATE

Contatraffico: apparecchiature di rilevazione del traffico veicolare a tecnologia radar

n. 10 rilevazioni per tot. giorni 80 per n. 7 strade

(lo strumento rileva tutti i passaggi dei veicoli nel tratto di strada sotto controllo registrando la velocità e la tipologia del veicolo. Successivamente elabora un report da cui si possono estrarre le statistiche e le notizie che interessano: numero totale dei veicoli transitati, velocità media, ore di maggior traffico…etc)

Rilevatore di velocità: Autovelox 104e

n. 13 servizi per totale violazioni 144

Rilevatore di velocità: Telelaser true cam

n. 22 servizi per totale violazioni 356

Precursore alcoltest

Utilizzato negli incidenti con feriti per avere una preliminare indicazione circa lo stato di ebbrezza dei coinvolti e in tutti i casi in cui dal “sintomatico” sia emerso il sospetto che la persona fosse in stato di ebbrezza alcolica.

DENUNCE CESSIONI FABBRICATO RICEVUTE

n. 298

DENUNCE OGGETTI SMARRITI RICEVUTE

n. 48

DENUNCE INFORTUNI SUL LAVORO RICEVUTE

n. 27 con prognosi superiore ai gg. 30

PRATICHE INFORMAZIONI ESPLETATE (resid., iscriz., cancellazioni)

n. 512 iscrizioni

n. 476 cancellazioni

n. 474 cambio residenza

ACCERTAMENTI (identif., inquinam., ig. e sanità, interventi su richiesta cittadini)

n. 584 accertamenti (segnalazioni o istanze varie su cui si è intevenuti)

n. 66 identificazioni (di cui 32 controlli su accampamenti rom, sinti, caminanti)

SEGNALAZIONI UFF. TECNICO (problemi sulle strade, pubb. Illuminazione, verde pubblico)

n. 216

SOPRALLUOGHI EDILIZI e ottemperanze demolizione

n. 22 sopralluoghi edilizi

n. 29 verifiche ottemperanze e rimessa in pristino

n. 9 accertamenti diretti o su segnalazione

SOPRALLUOGHI AMBIENTALI

n. 48 sopralluoghi igienico/sanitari – alberi – rifiuti

n. 5 sopralluoghi per inquinamento acustico

COMUNICAZIONI AUTORITA’ GIUDIZIARIA

n. 17 dirette

n. 7 su indagini delegate da Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria

n. 80 notifiche atti giudiziari da altre Procure

VIDEOSORVEGLIANZA

gestione n. 27 richieste di immagini da Forze di polizia

TSO/ASO

esecuzione di n. 11 TSO (di cui 2 fuori regione) e n. 3 ASO

ORDINANZE ADOTTATE

n. 30 ai sensi C.D.S

n. 27 ingiunz.pagamento

n. 4 altre

CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI

Rilasci e rinnovi: n. 124

PARERI INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

n. 25

VEICOLI RUBATI

ritrovamento e riconsegna di n. 2 veicoli rubati

CONTROLLI ANNONARI

Fiere – mercato settimanale Bastia U. – mercato settimanale Ospedalicchio

Controlli iscrizioni cancellazioni subingresso in esercizi commerciali e pp.ee. n. 113

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Educazione ambientale – in collaborazione con la Protezione civile presso il campo estivo

Educazione stradale – con i ragazzi della scuola calcio di Bastia Umbra

SERVIZI GIORNALIERI

Entrata e uscita scuole

Controllo Bastia centro

Pattuglia nelle altre zone del territorio comunale a rotazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE (REGOLAMENTI, LEGGI)

n. 107

AUTORIZZAZIONI

n. 80 occupazione suolo pubblico

n. 7 accesso ZTL

n. 15 sosta parcheggio a pagamento

ATTIVITA’ POLIZIA STRADALE VEICOLI CONTROLLATI IN CIRCOLAZIONE REGOLARE

n. 532

SEGNALAZIONI SOSPENSIONI PATENTI

n. 27 segnalazioni per la sospensione

n. 18 ritiri per Decreto Prefettizio

SEGNALAZIONI REVISIONI VEICOLI

n. 40

SEQUESTRI VEICOLI

n. 43

INCIDENTI RILEVATI

n. 68 di cui n. 26 con lesioni personali

VIOLAZIONI CONTESTATE

n. 3.579 violazioni contestate di cui:

n. 19 per uso del telefono alla guida

n. 29 per mancato uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini

n. 72 per sosta su spazio riservato ai disabili

n. 489 per eccesso di velocità

TRASPORTI ECCEZIONALI

n. 8 autorizzazioni rilasciate

PARERI DI COMPETENZA

n. 53 pareri rilasciati su richiesta di altri uffici

MANIFESTAZIONI (fieristiche, sportive, socio-culturali, religiose, ecc…) gestione della segnaletica e della viabilità in occasione di:

n. 6 manifestazioni fieristiche

n. 19 gare sportive

n. 4 manifestazioni socio/culturali

n. 15 manifestazioni religiose