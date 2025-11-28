Federica Moretti nuova presidente del Centro Pari Opportuniutà

Assemblea legislativa e istituzioni sostengono la nuova presidente

Il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria ha ufficialmente rinnovato i propri organi, eleggendo Federica Moretti come nuova presidente. La nomina è arrivata subito dopo l’insediamento della nuova assemblea, composta da venti rappresentanti designate dall’Assemblea legislativa e dalle consigliere di Parità. A sottolineare l’importanza del passaggio istituzionale sono state la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, e l’assessora regionale alle Pari opportunità, Simona Meloni, che hanno espresso auguri e sostegno alla nuova guida del Cpo.

Moretti, insegnante di scuola primaria e attivista nella Rete antiviolenza dal 2009, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate come operatrice del Punto di ascolto della zona sociale 3 e come amministratrice a Bastia Umbra. Il suo percorso, intrecciato con l’impegno nelle associazioni cittadine, viene considerato un valore aggiunto per un organismo che negli anni ha assunto un ruolo strategico nell’attuazione delle politiche di genere.

Il Cpo, istituito con la legge regionale n. 6 del 2009 e rafforzato dalla legge n. 14 del 25 novembre 2016, ha progressivamente ampliato le proprie competenze. Il completamento degli organi interni consente ora di imprimere nuovo slancio ai progetti regionali, con l’obiettivo di consolidare la parità di genere come principio di democrazia e modernità.

Accanto alla presidente, l’assemblea ha designato le vice presidenti Valentina Galluzzi e Maria Cristina Calcagni, insieme alle segretarie Saschia Soli e Manuela Beltrame. Le istituzioni umbre hanno garantito piena collaborazione, riconoscendo il lavoro svolto dall’assemblea uscente e ribadendo la centralità del Cpo nel promuovere un cambiamento culturale e sociale.

Il nuovo assetto rappresenta un passaggio significativo per la Regione, che punta a rafforzare la rete di interventi contro discriminazioni e violenze, favorendo un approccio inclusivo e partecipato. La sfida è quella di trasformare le politiche di pari opportunità in strumenti concreti di crescita collettiva, capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone e di rendere più equa la società umbra.