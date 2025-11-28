Federica Moretti nuova presidente del Centro Pari Opportuniutà

Assemblea legislativa e istituzioni sostengono la nuova presidente
Il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria ha ufficialmente rinnovato i propri organi, eleggendo Federica Moretti come nuova presidente. La nomina è arrivata subito dopo l’insediamento della nuova assemblea, composta da venti rappresentanti designate dall’Assemblea legislativa e dalle consigliere di Parità. A sottolineare l’importanza del passaggio istituzionale sono state la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, e l’assessora regionale alle Pari opportunità, Simona Meloni, che hanno espresso auguri e sostegno alla nuova guida del Cpo.
Il Cpo, istituito con la legge regionale n. 6 del 2009 e rafforzato dalla legge n. 14 del 25 novembre 2016, ha progressivamente ampliato le proprie competenze. Il completamento degli organi interni consente ora di imprimere nuovo slancio ai progetti regionali, con l’obiettivo di consolidare la parità di genere come principio di democrazia e modernità.
Il nuovo assetto rappresenta un passaggio significativo per la Regione, che punta a rafforzare la rete di interventi contro discriminazioni e violenze, favorendo un approccio inclusivo e partecipato. La sfida è quella di trasformare le politiche di pari opportunità in strumenti concreti di crescita collettiva, capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone e di rendere più equa la società umbra.
