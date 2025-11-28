Derby Bastia-Angelana, rivalità e passione al Carlo Degli Esposti

Sfida di Eccellenza, tradizione e orgoglio accendono il territorio

Domenica 30 novembre alle ore 14:30 lo Stadio Carlo Degli Esposti si prepara ad accogliere una delle partite più attese del campionato di Eccellenza umbra. Il derby tra Bastia 1924 e Angelana 1930 non è soltanto una gara di calendario: rappresenta un confronto che intreccia storia, identità e rivalità cittadina, capace di mobilitare un’intera comunità.

La sfida, valida per la tredicesima giornata, promette intensità e spettacolo. I biancorossi, spinti dal calore del pubblico di casa, puntano a conquistare punti preziosi per risalire la classifica e ritrovare fiducia. Una vittoria avrebbe un valore doppio: tre punti fondamentali e una scarica di entusiasmo in vista della delicata trasferta di Narni.

Dall’altra parte l’Angelana, seconda forza del torneo, arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di vertice. La squadra giallorossa, forte di un percorso positivo, vuole confermare la propria solidità anche in un contesto emotivamente carico come quello del derby.

L’attesa è palpabile: le tifoserie si preparano a trasformarsi nel vero “dodicesimo uomo”, con cori e colori che renderanno la cornice degna delle grandi occasioni. Non solo Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, ma tutto il territorio guarda con trepidazione a un appuntamento che trascende il calcio, diventando simbolo di tradizione e appartenenza.

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Alessandro Mazzoni della sezione AIA di Chiavari, affiancato dagli assistenti Vittorio Ricci ed Emanuele Mariani della sezione di Perugia. La terna arbitrale avrà il compito di garantire equilibrio e correttezza in una gara che si annuncia vibrante.

Il derby Bastia-Angelana è molto più di una partita: è un rito sportivo che rinnova ogni anno la memoria di una rivalità storica, un evento che unisce generazioni e racconta la passione di un territorio intero. Che sia la tecnica o il cuore a prevalere, l’auspicio condiviso è che il campo regali un pomeriggio di calcio autentico, dove a vincere sia soprattutto lo spettacolo sportivo.