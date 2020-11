Chiama o scrivi in redazione

Giornata della Trasparenza del Comune di Bastia Umbra, 2 dicembre

L’evento, organizzato nell’ambito della Giornata della Trasparenza del Comune di Bastia Umbra, è un’occasione per riflettere sul complesso sistema di interrelazioni tra l’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche alla luce delle innovazioni legislative che stanno interessando entrambi gli ambiti.

PROGRAMMA

ore 9.30 Saluti ed apertura dei lavori

Prof.ssa Paola Lungarotti, Sindaco del Comune di Bastia Umbra

Dott. Marco Taralla, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Bastia Umbra: “Obblighi di trasparenza e profili di responsabilità”.

a seguire

Avv.to Andrea Pensi, Responsabile per la Protezione dei Dati dei Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara: “Rapporto tra l’attuale disciplina della trasparenza e la normativa sulla privacy”.

Dott.ssa Lorella Capezzali, Funzionario Responsabile Settore Demografico-Statistico del Comune di Bastia Umbra: “La certificazione e l’ accesso agli atti dei servizi demografici novità e semplificazioni con ANPR”.

ore 12.30 Conclusioni

L’evento verrà trasmesso in DIRETTA STREAMING sul canale Youtube del Comune di Bastia Umbra.