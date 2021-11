Avviso pubblico organizzazione mostra temporanea Il chiostro dei presepi

Avviso pubblico di adesione, organizzazione mostra temporanea ‘Il chiostro dei presepi’ 2021

L’ Amministrazione Comunale di Bastia Umbra nell’ambito del progetto “Natale di Stelle” volto ad animare la città di iniziative natalizie artistiche e socioculturali, coinvolgendo le realtà economiche, sociali locali e sostenendo un armonico e coordinato calendario di attività atte a coinvolgere nella magica atmosfera del Natale tutta la collettività, propone la realizzazione dell’iniziativa “Il Chiostro dei Presepi” edizione 2021.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

La manifestazione vedrà protagonista la cittadinanza, le Associazioni culturali e le Scuole, nell’allestimento di una mostra con le più svariate creazioni artistiche sulla natività, che rimarranno esposte, con ingresso libero, per tutto il periodo natalizio presso il Chiostro e la Sala espositiva delle Monache Benedettine a Bastia Umbra.

Si invitano pertanto i privati, le Associazioni e gli Istituti Scolastici cittadini a realizzare o mettere a disposizione una propria rappresentazione creativa della Natività, con diversi materiali e dalle più svariate forme, anche con presepi di famiglia antichi o moderni, per offrire ai visitatori esterni della mostra un importante momento di cultura, tradizione, arte e spiritualità.

Gli interessati, comunicando la volontà di mettere le opere a disposizione dell’Amministrazione, avranno uno spazio riservato all’esposizione e, con un autonomo allestimento e cura, potranno popolare la mostra temporanea di “Il Chiostro dei Presepi” presso il Chiostro e la Sala espositiva delle Monache Benedettine a sita in Via Garibaldi a Bastia Umbra.

Le Associazioni Culturali operanti sul territorio in collaborazione con l’ufficio Cultura e con gli espositori che vorranno offrire la propria disponibilità, potranno coordinarsi per garantire il servizio volontario di accoglienza dei visitatori e di supervisione dell’esposizione.

Per aderire all’iniziativa “Il Chiostro dei Presepi” si richiede di compilare e riconsegnare il modulo allegato entro e non oltre il 03/12/2021. In forma cartacea presso il protocollo generale all’ingresso della Sede comunale in Piazza Cavour 19 a Bastia Umbra, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

PEC: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

MAIL: cultura@comune.bastia.pg.it

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso pubblico potrà essere contattato il Settore Cultura, Turismo, Sport, Fondi Comunitari ai numeri:

075 8018250 – 221 – 243.