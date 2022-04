Lavori di rifacimento dell’acquedotto nel quartiere di Santa Lucia

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che da lunedì 2 Maggio 2022 inizieranno i lavori di rifacimento dell’acquedotto nel quartiere di Santa Lucia, pertanto il traffico in Via Santa Lucia sarà regolato a senso unico alternato. Si procederà all’allestimento del cantiere tra Via Don Primo Mazzolari e Via del Ruzante, in un terreno privato. Nella giornata di giovedì e venerdì si procederà con le rilevazioni tramite Georadar per l’individuazione dei sottoservizi.

Ufficio stampa Comune di Bastia

Le lavorazioni partiranno da Via Don Primo Mazzolari, con l’esecuzione di cavi indagine, per poi procedere con lo scavo e la posa delle tubazioni. Le vie interessate all’istituzione di un senso unico alternato e divieto di sosta saranno: – Via Don Primo Mazzolari, da via del Ruzante sino all’incrocio con Via Santa Lucia, – Via Santa Lucia, dall’incrocio con Via Don Primo Mazzolari sino a prima dello svincolo. Le riduzioni di carreggiata non saranno simultanee e si utilizzerà un impianto semaforico. Qualora dalle rilevazioni del Georadar dovesse risultare necessaria la posa della tubazione su Via Don Primo Mazzolari a centro carreggiata, verrà richiesta una chiusura della strada per il tempo necessario alle lavorazioni. Come impegno economico il lavoro è a carico di Umbra Acque.