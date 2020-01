Lavori Pubblici: aggiornamenti su potature, asfaltature, illuminazione e verde pubblico

Alcune informazioni dall’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni in merito a potature e asfaltature, pubblica illuminazione e riqualificazione del verde pubblico. Sono iniziati i lavori di potatura delle piante nelle vie: Torgianese, Monte Vettore, Viale Umbria, tratti di Via Manzoni e di Via Madrid.

Per quanto riguarda le asfaltature delle strade, queste riprenderanno non appena le condizioni metereologiche saranno adatte per il rifacimento del manto stradale. Inoltre sono iniziati i lavori di efficientamento energetico per la pubblica illuminazione di una parte di Via Cipresso e continueranno in Via Sofia; in seguito si proseguirà in Via S. Elisabetta, tra l’incrocio di Via Sterpaticcio e Via Romavecchia.

Si sta proseguendo anche con la riqualificazione del verde pubblico, in particolare dei Giardini “Lucio Castellini” di Viale Marconi, dove si stanno realizzando un pozzo e l’ impianto di un nuovo manto erboso.