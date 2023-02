Montecucco, gli imprenditori sono preoccupati per le loro attività

Montecucco – BASTIA UMBRA «Gli imprenditori sono preoccupati per le loro attività. La risposta alle loro richieste è doverosa». Lo dice Marco Montecucco, presidente della Confcommercio, in previsione della partenza di importanti lavori a Bastia Umbra, in piazza Mazzini e piazza Cavour, che però avranno in prima battuta un impatto prevedibilmente negativo sulle attività commerciali coinvolte. Con la richiesta, a nome del direttivo dell’associazione, di categoria, all’amministrazione comunale, di interventi specifici per sostenerle in tutta la fase di realizzazione: di ristori.

«Il percorso di riqualificazione di piazza Mazzini e piazza Cavour – spiega il presidente Montecucco – prevede lavori pesantemente impattanti sulle imprese che vi insistono. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale che siano previste risorse, nel bilancio preventivo 2024, per garantire ristori a chi sarà danneggiato dalle limitazioni all’accesso in queste aree vitali per l’economia cittadina».

Ristori che potrebbero prendere la forma dell’abbattimento di imposte comunali (Tari) o di veri e propri contributi a fondo perduto, magari calcolati anche in base alle dichiarazioni dei redditi degli esercizi negli anni passati. «Siamo naturalmente disponibili a studiare insieme all’amministrazione comunale la forma migliore in cui questi ristori possono essere tradotti – aggiunge il presidente dell Confcommercio di Bastia Umbra -. Sentiamo la necessità, in vista dell’approvazione del bilancio comunale preventivo e dell’inizio dei lavori, di rappresentare la voce di tanti imprenditori che in questo momento sono comprensibilmente preoccupati per il futuro delle loro attività. Una risposta positiva e concreta alle loro richieste crediamo sia assolutamente doverosa».