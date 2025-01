Soluzioni per le Tre Cannelle di Piazza Mazzini

Soluzioni – Questa mattina, presso il Comune di Bastia Umbra, si è svolto un incontro fra l’Amministrazione Comunale, gli Uffici Lavori Pubblici, Pianificazione e Gestione del Territorio e la Sovrintendenza Umbra. La riunione aveva lo scopo di discutere l’iter dei lavori in Piazza Mazzini, in particolare la realizzazione di opere di arredo urbano e la gestione delle tre Cannelle, ritrovate durante recenti scavi.

L’Amministrazione ha espresso la volontà di rendere il sito accessibile, riconoscendo il valore storico, culturale e morfologico delle tre Cannelle per la piazza e la cittadinanza. In collaborazione con la Sovrintendenza, è stato delineato un percorso che consideri tutti gli aspetti tecnici e strutturali necessari per mantenere visibile questo importante simbolo della città.

La riunione ha permesso di tracciare una progettazione coerente con i lavori in corso, individuando le risorse necessarie per completare il progetto. L’obiettivo comune è di trovare soluzioni che rispettino il valore storico del sito, senza ostacolare i lavori di riqualificazione urbana in corso.

La Sovrintendenza Umbra ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, che tenga conto delle esigenze di conservazione del patrimonio e delle necessità della comunità locale. Questo incontro rappresenta un passo importante per garantire che le tre Cannelle, simbolo storico di Bastia Umbra, possano essere valorizzate nel contesto urbano contemporaneo.

Il progetto prevede inoltre la consultazione con esperti di conservazione e tecnici specializzati, per assicurare che le soluzioni proposte siano sostenibili e rispettose del contesto storico. L’Amministrazione Comunale ha ribadito il proprio impegno a collaborare strettamente con la Sovrintendenza e con tutti gli enti coinvolti, per realizzare un intervento che possa diventare un modello di gestione del patrimonio culturale.

La scoperta delle tre Cannelle rappresenta non solo una sfida, ma anche un’opportunità per valorizzare ulteriormente Piazza Mazzini, rendendola un punto di riferimento per cittadini e turisti. Il lavoro congiunto tra Amministrazione e Sovrintendenza è dunque cruciale per il successo del progetto, che mira a coniugare la tutela del patrimonio con l’esigenza di modernizzazione e miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici.

In sintesi, l’incontro di oggi segna un importante passo avanti nel percorso di riqualificazione di Piazza Mazzini, con l’obiettivo di integrare il patrimonio storico delle tre Cannelle in un contesto urbano rinnovato e accessibile.