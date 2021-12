Presentato in Conferenza stampa il progetto di Controllo di Vicinato

E’ stato presentato in Conferenza Stampa Mercoledì 1 dicembre 2021, presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra, il progetto di Controllo di Vicinato, finalizzato ad incentivare la partecipazione attiva da parte della cittadinanza alla sicurezza del territorio.

da Ufficio Staff del Sindaco – Comune di Bastia Umbra

Hanno presenziato all’incontro il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Valeria Morettini (Politiche di Sicurezza Urbana), il Vice Questore D.ssa Francesca Di Luca (Polizia Di Stato Assisi), il Magg. Com. Carla Menghella (Polizia Locale Bastia Umbra), il Luogotenente Francesco Ferrara ( Guardia Di Finanza Di Assisi ), il Tenente Bruno Leo (Compagnia Carabinieri di Assisi). Alla conferenza stampa, aperta al pubblico, sono intervenuti i rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale, di alcune associazioni.

In apertura il Sindaco Paola Lungarotti ha ribadito l’importanza della prevenzione e delle misure sinora attuate con numerose azioni messe in campo come il progetto recente ultimo “Scuole sicure” con l’implementazione delle telecamere nei pressi delle scuole, un progetto a cui ha lavorato la Polizia locale così come al progetto di Controllo di vicinato, per questo il suo ringraziamento va al settore interessato e nello specifico alla comandante della polizia locale Carla Menghella. L’Assessore Valeria Morettini ha posto l’accento sulla collaborazione che si vuole incentivare con i cittadini , rafforzata da questo progetto che intende dare risposte alle problematiche del nostro territorio

“E’ importante questa collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale perché si evidenzia il loro quotidiano lavoro svolto che a volte rimane poco conosciuto, peraltro di fondamentale importanza”.

“Vogliamo trasmettere un’idea diversa di sicurezza – ha detto il Magg. Comandante Carla Menghella – con questo progetto cerchiamo di dare ruolo attivo e voce ai cittadini, le Forze dell’Ordine raccoglieranno e divulgheranno le informazioni avute dai cittadini. Per informare correttamente i cittadini sulle modalità a cui attenersi abbiamo organizzato un calendario di incontri nelle varie zone di Bastia Umbra per creare una rete di partecpazione attiva alla sicurezza”.

“Da oggi i cittadini possono rappresentare i nostri occhi – ha detto il vice questore Francesca Di Luca – la collaborazione nel campo della sicurezza è fondamentale, i cittadini ripongono in noi una grande fiducia, segnalandoci situazioni di pericolo e di difficoltà”.

Anche il luogotenente Francesco Ferrara ha auspicato che il progetto possa coinvolgere la cittadinanza in modo attivo, e anche che più progetti coinvolgano i cittadini, “ l’obiettivo è quello di promuoverli e migliorarli sempre di più”.

Condivisione unanime degli obiettivi anche da parte dei Carabinieri.

Gli incontri sul territorio organizzati dalla Polizia Locale di Bastia Umbra per formare i cittadini sul tema del Controllo di vicinato inizieranno stasera stessa, come già annunciato;

questo il calendario completo:

Centro storico e capoluogo, presso Centro San Michele, Via Roma (lato Cinema Esperia) Mercoledì 1 dicembre ore 21.00

Borgo I° Maggio – Campiglione, presso Centro Soc. Borgo I Maggio, Giovedì 2 dicembre ore 21.00

Cipresso presso Centro Sociale Cipresso, Venerdì 3 dicembre, ore 15.00

Bastiola, presso Centro Sociale San Bartolo, Lunedì 6 dicembre ore 21.00

Santa Lucia – XXV Aprile, presso Centro Sociale XXV Aprile, Martedì 7dicembre ore 21.00

Costano – Zona Industriale , presso Centro Sociale Costano, Giovedì 9 dicembre ore 21.00

Ospedalicchio, presso Centro Sociale Ospedalicchio, Venerdì 10 dicembre ore 21.00