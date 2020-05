Retta scuola di musica comunale, sospesi i pagamenti fino al 30 settembre

Il Sindaco Paola Lungarotti e la Giunta comunale di Bastia Umbra comunicano ai cittadini di aver posticipato al 30 settembre anche la retta della Scuola di Musica Comunale Bastia Umbra – Centro comunale per le attività musicali oltre i servizi scolastici e per la prima infanzia, nidi d’infanzia comunali, mensa Scuola dell’Infanzia, Primaria e Trasporto scolastico.

Come già comunicato si ricorda che la fatturazione del Servizio Asili Nido che riguarda il mese di febbraio e i primi tre giorni di marzo 2020 perverrà alle famiglie in tempi utili per permettere ai genitori, se lo riterranno opportuno, di presentare l’avvenuto pagamento all’INPS per il Bonus Nido da presentare entro il 30 Giugno.

Per coloro che hanno già corrisposto in un’unica soluzione il servizio del Trasporto scolastico, il rimborso sarà previsto nella retta del prossimo anno scolastico, decurtando dal costo del servizio quanto già versato e non usufruito o, in alternativa, previa richiesta scritta da inoltrare ai servizi scolastici, entro il mese di agosto.

Relativamente al bando per le iscrizioni ai Nidi per l’Infanzia comunali per l’anno didattico/educativo 2020/2021 l’Ufficio Servizi Sociali è in attesa di conoscere le linee guida nazionali per predisporre l’opportuna organizzazione. La comunicazione dell’avviso alle famiglie verrà inserita nel sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra (www.comune.bastia.pg.it) e per qualsiasi info si potrà chiamare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra al numero 075/8018220.