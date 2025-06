Concerto finale della scuola di musica comunale di Bastia Umbra

Al Teatro Esperia di Bastia Umbra

La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è lieta di invitare tutta la cittadinanza al Concerto Finale che si terrà mercoledì 18 giugno presso il Teatro Esperia, a partire dalle ore 20.30. Un appuntamento ormai tradizionale che rappresenta il culmine di un anno scolastico ricco di traguardi, emozioni e crescita condivisa.

Il Concerto Finale non è solo un evento musicale: è una vera e propria festa collettiva che coinvolge docenti, allievi, famiglie e tutta la comunità di Bastia Umbra. Sul palco si alterneranno i Piccoli Cantori, l’Orchestra della Scuola di Musica, tutte le band di Sala Prove, la Musica d’insieme moderna della scuola. Una serata in cui giovani talenti e musicisti in erba, guidati con passione dai nostri insegnanti, daranno vita a un ricco programma di musica e condivisione. Sarà l’occasione per celebrare insieme i risultati raggiunti, frutto di impegno, dedizione e di un percorso formativo che rende la nostra scuola un punto di riferimento per il territorio.

L’evento è possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, che continua a credere e investire nella crescita della Scuola di Musica, riconoscendone il valore come eccellenza culturale locale. Il concerto finale è quindi un momento di orgoglio non solo per chi vive quotidianamente la scuola, ma per tutta la popolazione, che è invitata a partecipare e a condividere la gioia di questa grande festa della musica.

“Il Concerto Finale è la testimonianza più bella di ciò che la nostra scuola rappresenta: un luogo di incontro, crescita e passione condivisa. È una festa che appartiene a tutti, perché la musica è davvero un patrimonio di tutta la comunità.” – Egidio Flamini, Direttore della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

Vi aspettiamo numerosi per applaudire insieme i nostri ragazzi e celebrare la forza della musica che unisce e valorizza la nostra comunità.

Per ulteriori informazioni: Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

Associazione Faremusica, tel. 393 993 2752

faremusica.segreteria@gmail.com