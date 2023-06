Incontro pubblico per Bastiola, Pd, incontro in piazza

Incontro pubblico per Bastiola- Il Partito Democratico di Bastia Umbra invita tutti i cittadini a partecipare a un importante incontro che si terrà presso il Circolo Arci in Piazza Bastiola. L’evento, che si doveva tenera all’interno del Circolo Arci, per indisponibilità del gestore, è stato spostato davanti la struttura. Rappresenta un’occasione per confrontarsi e discutere apertamente sulle problematiche e le opportunità del quartiere, al fine di individuare soluzioni efficaci per il suo sviluppo.

Come accaduto in precedenti occasioni di quartiere, l’incontro offrirà la possibilità di analizzare da vicino le scelte dell’Amministrazione che sono state ritenute scellerate, nonché di rispondere alle domande e ai chiarimenti della cittadinanza. Il Partito Democratico si impegna a prendere in considerazione ogni singola proposta avanzata durante l’incontro, assumendosi la responsabilità di portare avanti le iniziative che saranno ritenute più valide per il progresso del quartiere.

L’incontro pubblico è programmato per venerdì 16 giugno alle ore 21, presso il piazzale antistante il Circolo Arci di Bastiola. Si invitano tutti i residenti di Bastia Umbra a partecipare attivamente, per contribuire con le proprie idee e opinioni alla costruzione di un quartiere migliore.

La segreteria del Partito Democratico di Bastia Umbra e il Gruppo Consiliare del PD sono entusiasti di poter offrire questa opportunità di dialogo e partecipazione, nella convinzione che solo attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini si possano raggiungere risultati concreti per la comunità.