Ospedalicchio, piazza Buozzi tra storia negata e degrado urbano

Irlanda del Nord, O’Neill avverte l’Italia “Abbiamo tutto da guadagnare” "Abbiamo una squadra giovane ma quando si e' giovani non c'e' paura"

Migranti, Piantedosi “Nel primo trimestre 2026 arrivi -33%” ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere riscontrare che anche esponenti dei gruppi politici che non sostengono questo governo prendano finalmente atto della centralità dei rimpatri nella complessiva strategia di contrasto all’immigrazione irregolare”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante il question time nell’Aula della Camera. “Nel 2025 i rimpatri forzosi disposti dall’Italia sono stati 6.097, […]

Cina al terzo posto nella classifica di domande di brevetto in Europa nel 2025 BERLINO (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende e i ricercatori cinesi hanno depositato nel 2025 un numero record di 22.031 domande di brevetto presso l’European Patent Office (Epo). La Cina è salita per la prima volta al terzo posto nella classifica, come mostrato ieri dall’Epo Technology Dashboard 2025.Il dato segna un aumento del 9,7% su base […]

Nordio “Mia posizione confermata, fiducia dimostrata da governo e premier” ROMA (ITALPRESS) – “Le dimissioni di Delmastro sono state spontanee e in un certo senso inattese, ma io ho subito detto che non sarebbe cambiato nulla nella compagine ministeriale: non posso che riaffermare la mia gratitudine per la sensibilità istituzionale con cui Delmastro ha dato le dimissioni. Per quanto riguarda me, nonostante mi sia assunto […]

Cina, al via i lavori per nuovo aeroporto nella Greater Bay Area GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I lavori per la costruzione di un nuovo aeroporto sono iniziati nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’obiettivo è la nascita di un nuovo hub nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Il Pearl River Delta Hub (Guangzhou New) Airport sorgerà nel distretto di Gaoming della città di Foshan, nel centro […]

Santanchè si dimette “Obbedisco a Meloni, ma il mio passo indietro non è dovuto” ROMA (ITALPRESS) – “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida […]

Medio Oriente, Meloni “L’Italia lavora per la stabilità” ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c’è l’ambito energetico. Con il presidente Tebboune abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima collaborazione, che coinvolge anche i nostri due campioni nazionali, Eni e Sonatrach, anche lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche in prospettiva […]

Cina, e-commerce in crescita nei primi due mesi dell’anno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’e-commerce cinese ha registrato una crescita costante nei primi due mesi del 2026, mentre i consumi digitali sono rimasti solidi, come ha riferito oggi il ministero del Commercio. Con l’entrata in vigore delle politiche a sostegno dei consumi nel settore dell’e-commerce, le vendite al dettaglio online complessive di beni e servizi […]

Beppe Convertini racconta in un libro l’Italia dei piccoli borghi ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso l’Italia tra storie, tradizioni e radici dei piccoli borghi, storie di vita che a volte perdiamo di vista: una fotografia di un Paese poco conosciuto. Beppe Convertini, nel suo ultimo libro “Il paese delle tradizioni”, racconta quanto di bello abbiamo in Italia.“Il libro è un viaggio nel cuore della […]