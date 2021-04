Chiama o scrivi in redazione

Terminato l’intervento sull’illuminazione in Piazza Don Luigi Toppetti

Nuova illuminazione in Piazza Don Luigi Toppetti. L’intervento, che ha visto l’installazione di nuovi pali artistici con luci a led, ha consentito un notevole miglioramento della resa della luce in una importante piazza di Bastia e della limitrofa Via Sandro Pertini e un risparmio energetico rispetto al consumo precedente, nell’ottica di una sempre crescente sostenibilità ambientale.

L’intervento è stato voluto fortemente dall’Amministrazione in primis per rendere la zona più sicura, intervenendo sul decoro urbano con il completo rifacimento dell’impianto, precedentemente disomogeneo.

Si è intervenuto inoltre anche nei giardinetti “Fatigoni”implementando la luce. Il tutto prosegue il progetto di miglioramento di efficienza energetica della pubblica illuminazione iniziato con la sostituzione, in molti quartieri della città, delle vecchie lampade con quelle al led con un risparmio importante per le risorse pubbliche e una politica di attenzione all’ambiente.