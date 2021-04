Bastia Calcio: il Settore Giovanile riparte seguendo i protocolli AntiCovid

SI RIPARTE e più convinti che mai!!

E’ questo lo slogan che annuncia la riapertura delle attività sportive del settore giovanile del Bastia Calcio.

La Società Bastia Calcio 1924 è pronta a ripartire con tutte le categorie del settore giovanile fino agli Under 18 in linea con le normative e protocolli vigenti!!!

Le difficoltà rappresentano una fase, uno step di qualsiasi progetto lavorativo: fanno parte del gioco, ma anche questa volta i Presidenti Mammoli ed Abbati, il Direttivo, il Responsabile del Settore giovanile Interno’ ed i Responsabili Tecnici Sanzari e Marchetti non vogliono minimamente deludere le aspettative dei loro giovani tesserati.

Il Bastia Calcio 1924 crede fortemente nei grossi benefici psico-fisici di questo Sport ed essendo consapevoli degli impatti negativi che uno stop forzato e per così tanto tempo possa aver creato, non poteva esimersi dal sostenere i propri atleti e le loro famiglie soprattutto in questo periodo!!!

Il cancello di Ospedalicchio riapre da oggi Venerdi 16 Aprile 2021 in coincidenza con l’allenamento dello Staff Federale di Solomeo come Area di Sviluppo Territoriale.

Nei prossimi giorni i Responsabili Tecnici inoltreranno calendari ed informazioni utili alla ripresa in sicurezza dell’attività a tutte le categorie della scuola calcio dai piccoli amici agli allievi.

Per seguire gli aggiornamenti sarà possibile consultare il sito ufficiale della società: http://www.bastiacalcio1924.it/public/