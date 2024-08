La Consigliera Lungarotti continua la propaganda post-elettorale

La Consigliera Lungarotti – Le elezioni di giugno sono terminate, ma per alcuni la campagna elettorale sembra non avere fine. La consigliera comunale Paola Lungarotti continua a discutere di temi rilevanti per la comunità di Bastia Umbra, apparentemente spinta dal rancore per la mancata riconferma.

Nonostante la conclusione delle elezioni, Lungarotti prosegue con la sua propaganda, cercando di riscattarsi dai video elettorali che, secondo alcuni, erano studiati per ingannare gli elettori. La consigliera sembra non comprendere, o fa finta di non comprendere, che le critiche mosse durante la campagna elettorale non riguardavano i lavori di restauro della Porta di Sant’Angelo, ma piuttosto la sua abitudine di inaugurare opere pubbliche non ancora completate, una strategia che si è rivelata fallimentare.

La consigliera è accusata di aver condotto una campagna mistificatoria riguardo al restauro dell’arco di Porta Sant’Angelo. Nei video elettorali, Lungarotti avrebbe inquadrato solo la parte superiore dell’arco, nascondendo la parte non ancora ultimata, ingannando così i cittadini sulla reale situazione dei lavori.

La Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra sottolinea che la campagna elettorale è terminata e che ora è il momento di lavorare per la comunità. È necessario collaborare per il bene della città, un concetto che sembra non essere chiaro all’ex sindaca Lungarotti, che continua a cercare giustificazioni agli occhi dei cittadini, ormai stanchi della propaganda continua.

La coalizione esprime dispiacere per il comportamento della consigliera, che sembra più interessata al proprio tornaconto personale che al bene della comunità. La campagna elettorale è finita e il risultato è ufficiale. Ora è il momento di concentrarsi sul lavoro e sull’impegno per la comunità, un messaggio che la coalizione spera venga compreso da tutti.

In conclusione, la Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra ribadisce l’importanza di mettere da parte le divisioni elettorali e di lavorare insieme per il bene della città. La propaganda elettorale deve lasciare spazio alla collaborazione e all’impegno per il miglioramento della comunità.