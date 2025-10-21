La Polemica sulla Fiera di san Michele si riaccende a Bastia Umbra

Fiera di San Michele, Forza Italia: “Occasione persa per ridare vitalità alla città”. Grasso e Ricci replicano all’assessore: “Serviva più visione e coinvolgimento”

“È proprio vero, la differenza sta in chi rileva oggettivamente le criticità e propone delle opportunità”. Con queste parole Giusy Grasso, segretario di Forza Italia Bastia Umbra, e Moreno Ricci, consigliere comunale del partito, aprono la loro replica all’assessore al commercio dopo le recenti dichiarazioni seguite al comunicato diffuso dagli azzurri sulla Fiera di San Michele.

“La risposta dell’assessore – affermano – non si è fatta attendere, anche con il rischio di contraddirsi e banalizzare, come di fatto è accaduto”. Grasso e Ricci precisano di non aver mai chiesto di riportare “interamente” la fiera in Piazza Mazzini: “Via Roma – spiegano – rimane anche per noi una collocazione ottimale, ma non esclusiva. Abbiamo solo sottolineato la desolazione della piazza, vuota se non per poche bancarelle in Piazza Cavour con tipologie già sperimentate”.

Secondo i due esponenti di Forza Italia, la proposta avanzata dal gruppo mirava a rendere la fiera “una vera festa cittadina, capace di coinvolgere, attrarre e unire”. “Non si dica – aggiungono – che tale sollecitazione ne avrebbe limitato il ritorno economico: al contrario, lo avrebbe potenziato, bastava la collaborazione tra più soggetti e non solo con gli organizzatori della fiera”.

Grasso e Ricci contestano anche la valutazione dell’assessore sul livello di partecipazione: “È ovvio che si siano visti bambini che giocavano e famiglie che passeggiavano – osservano – ma è ben altro rispetto a ciò che pensiamo e abbiamo proposto per riportare la fiera ai livelli di un tempo, come un vero ‘salotto da vivere’”.

Poi la stoccata: “Forse l’assessore non ricorda com’era la Fiera di San Michele prima del Covid, forse non passava nemmeno per una foto opportunistica”. E aggiungono: “Le dichiarazioni dell’assessore sono la conferma del limitato grado di propositività, proprio quando si poteva dare un segnale tangibile di attrattività e rilancio”.

Gli esponenti azzurri respingono anche le giustificazioni sulla “fase transitoria della piazza” e sui lavori di pavimentazione non ancora confermati. “La piazza – sottolineano – ha già ospitato eventi ben più complessi e impegnativi. Quanto alla ‘piena responsabilità dell’amministrazione di rendere la piazza fruibile e sicura’, è un’argomentazione del tutto ovvia: ci mancherebbe altro che non lo fosse”.

“Ecco – concludono – le sceneggiate le abbiamo lette, i fatti li abbiamo solo immaginati. Continuiamo a ritenere meritevole di impegno e maggiore attenzione l’obiettivo di organizzare la Fiera di San Michele in modo più coinvolgente, assegnando anche alla piazza una funzione di vero collante sinergico e di vitalità per l’intera città”.

Giusy Grasso – Segretario Forza Italia Bastia Umbra

Moreno Ricci – Consigliere comunale Forza Italia Bastia Umbra