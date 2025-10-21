Bastia Umbra: lo sportello per cittadini immigrati cambia sede

Nuova collocazione in Via Cesare Battisti dal 23 ottobre

A partire da giovedì 23 ottobre lo Sportello d’Informazione e Consulenza per Cittadini Immigrati, gestito dalla Cooperativa CIDIS, si trasferirà dall’attuale sede di Piazza Umberto I alla nuova sede in Via Cesare Battisti, 11.

Il servizio sarà operativo lunedì e giovedì dalle 10 alle 13, e per informazioni è disponibile il numero 331/6693095.

Il trasferimento rientra in un progetto più ampio dell’Amministrazione Comunale finalizzato a rendere i servizi più accessibili e integrati. La nuova collocazione dello sportello permetterà di essere vicino al Digipass, al Punto d’Ascolto e alle aule polivalenti per le lingue, favorendo la creazione di una rete tra i soggetti gestori e offrendo ai cittadini più servizi utili nello stesso luogo.

Con questa iniziativa, il Comune conferma l’impegno a facilitare l’accesso a informazioni e servizi, promuovendo inclusione e collaborazione tra enti e associazioni del territorio.