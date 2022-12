Luigi Tardioli nel nuovo Albo Nazionale idonei per direttori generali

Luigi Tardioli nel nuovo Albo – Tra i coloro che sono entrati nel nuovo Albo Nazionale idonei – pubblicato dal Ministero della Salute – per svolgere le funzioni di direttore generale nelle aziende ospedaliere, in quelle sanitarie e negli IRCS, c’è anche Luigi Tardioli di Bastia Umbra. Un’altra new entry è quella dell’ingegner, Giancarlo Bizzarri, attuale amministratore della Punto Zero Scarl azienda in house con oltre 500 dipendenti che gestisce la sanità e i servizi delle aziende ospedaliere e sanitarie dell’Umbria.

Il dottor Luigi Tardioli è l’attuale direttore tecnico dell’Area servizi all’utenza della Punto Zero Scarl ed è presente, inoltre, in altre graduatorie come direttore amministrativo.

Per l’Umbria – e in particolare per la zona Assisi e Bastia Umbra – è una bella novità perché affianca cosi Roberto Noto bastiolo di nascita ma romano di adozione.

Gli aspiranti direttori generali sono tanti e i posti – per ragioni di tagli – sono sempre di meno. L’Albo idonei rappresenta la guida per poter attingere ai direttori generali che hanno competenze manageriali e scientifiche per poter guidare delle macchine rischiose e sempre di più in difficoltà per mancanza di risorse e personale.