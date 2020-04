M5S esprime pieno sostegno al governo Conte

Come gruppo locale di M5S Bastia esprimiamo con convinzione il nostro pieno sostegno alle misure sin qui adottate collegialmente dal governo Conte, il quale ci ha giustamente spronato con la frase “Se ami l’Italia mantieni le distanze”. A nostro avviso non si sarebbe potuto fare nulla di diverso da quanto fatto dal nostro Presidente del Consiglio, coadiuvato dalla, squadra dei ministri e dal comitato tecnico scientifico, anche alla luce di quanto esposto dal documento recentemente elaborato dall’ISS, il quale mette in guardia dalle conseguenze rispetto ad un repentino allentamento del lockdown.

Ognuno di noi ha bisogno di lavorare, ma non possiamo rimettere in gioco quanto è stato fatto finora ed accelerare i tempi di riapertura per poi rischiare di ricadere tragicamente nella situazione precedente. La cautela, in questi casi, è d’obbligo. Che il popolo italiano non sia così disciplinato come qualcuno ha detto è evidente, per cui delle regole sono assolutamente necessarie. In Germania di fatti è notizia di oggi che, appena tolte alcune restrizioni, il picco dei contagi è subito risalito ad 1 dallo 0,7 di metà aprile. Allora sì agli aiuti statali, no alle riaperture sregolate. Questo il nostro pensiero.