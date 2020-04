Al via il Maggio dei Libri 2020 a Bastia Umbra, diretta streaming

Creatività digitale e appuntamenti online, ma anche un concorso di Filastrocche dedicato ai “100 anni Rodari”. Finalmente ci siamo, il 7 maggio parte il Maggio dei Libri a Bastia Umbra un’edizione speciale perché l’iniziativa compie 10 anni, ma a renderla ancora più speciale è il particolare momento che stiamo vivendo.

Il coronavirus non ferma la creatività della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra e l’Amministrazione Comunale, infatti ecco pronto il calendario degli appuntamenti, ce n’è per tutti i gusti: dirette streaming, concorsi letterari, letture per bambini, collegamenti telefonici con le bibliotecarie, favole al telefono per continuare a condividere e trasmettere l’amore per i libri e l’importanza della lettura soprattutto nei momenti di difficoltà e di isolamento.

Leggere per scoprire se stessi, leggere per scoprire gli altri, leggere per scoprire il mondo. Se leggo scopro! Questo il tema della campagna 2020. Un tema particolarmente caro alla nostra Biblioteca da sempre attiva per la promozione della lettura fin dalla più tenera età. Siamo fermamente convinti che questa iniziativa sia un’occasione per continuare a riflettere sull’importanza di tutelare e diffondere la creatività. Lo dobbiamo ai nostri lettori che stanno rispondendo all’emergenza con immutato entusiasmo. Grazie!

Questo il calendario degli appuntamenti:

IL MAGGIO DEI LIBRI 2020 A BASTIA UMBRA

SE LEGGO SCOPRO

Appuntamenti web per un Maggio dei libri un po’ speciale

Diretta streaming dalla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra

Giovedì 7 maggio 2020 ore 17

Le novità della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Presentazione dei nuovi acquisti disponibili in Biblioteca

Giovedì 14 maggio 2020 ore 17

Media Library on Line

#IoLeggoaCasa per 24 ore 7 giorni su 7

Consigli e curiosità sulla Biblioteca digitale

Giovedì 21 maggio ore 17

Leggimi perché mi fa bene

Letture Nati per Leggere

Giovedì 28 maggio ore 17

Leggimi perché così conosco il mondo

Latture Nati per Leggere

Sabato 30 maggio ore 16

LA FILASTROCCA DEL BUONGIORNO

100 anni Rodari

Premiazione del Concorso di Filastrocche

Sabato 6 giugno ore 16

La mia strana primavera 2020

STORIE da COndiVIDere

Tutti giorni alle ore 15.30

Linea diretta con la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Le bibliotecarie rispondono, consiglio libri, assistenza ricerche, letture per bambini.

Tel. 075 800 53 25

INFO bibliotecabastia@sistemamuseo.it