Marco Tarquinio a Bastia per Incontro sulla Comunità e l’Europa

Marco Tarquinio a Bastia Umbra per un Incontro sulla Comunità e l’Europa

Venerdì 24 maggio 2024, alle ore 21:30, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ospiterà Marco Tarquinio, noto giornalista e candidato indipendente alle prossime Elezioni Europee per il Partito Democratico. L’incontro, organizzato dalla coalizione Civico Progressista a sostegno del candidato sindaco Erigo Pecci, sarà un’occasione di riflessione sul tema “La Comunità che vogliamo”.

Marco Tarquinio, originario della zona e per 14 anni direttore del quotidiano “Avvenire”, condividerà la sua visione di un’Europa basata su principi di pace, solidarietà e cura. Tarquinio, la cui candidatura alle Elezioni Europee si concretizzerà l’8 e 9 giugno, è stato invitato per parlare di queste tematiche fondamentali e per offrire il suo contributo al dibattito locale.

Erigo Pecci, candidato sindaco per Bastia Umbra, interverrà per presentare la sua idea di comunità locale. Pecci analizzerà lo stato attuale del tessuto sociale della città, proponendo una serie di progetti volti a contrastare la disgregazione sociale che affligge Bastia da tempo. La sua visione mira a ricostruire un senso di appartenenza e coesione tra i cittadini attraverso iniziative concrete e partecipative.

Tra i relatori della serata ci sarà anche Nadia Cesaretti, insegnante e volontaria impegnata in ambito sociale, promotrice del consultorio familiare diocesano ed ex Assessore ai servizi sociali e Vicesindaco di Bastia. Cesaretti porterà la sua esperienza e il suo impegno nella promozione del benessere comunitario, sottolineando l’importanza della solidarietà e della cura nella costruzione di una società inclusiva.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un momento di dialogo e confronto, volto a incoraggiare la costruzione di “ponti” piuttosto che “muri”. Marco Tarquinio afferma che è essenziale contrastare ogni logica di conflitto e promuovere una cultura di pace, partendo dall’impegno quotidiano di ciascuno di noi. “La pace inizia dalla cura delle persone, dall’attenzione alle esistenze e alle città, dalla custodia della casa comune. Questo è il compito di ogni società”, dichiara Tarquinio.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante appuntamento, che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 21:30 presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra. Sarà un’occasione per discutere di temi cruciali per il futuro della comunità locale e dell’Europa, e per ascoltare proposte concrete per migliorare la qualità della vita a livello locale e continentale.