Nasce la Sezione del Partito Socialista “Alberto La Volpe” a Bastia Umbra

Recentemente è stata costituita a Bastia Umbra la Sezione locale del Partito Socialista Italiano, dedicata al ricordo di Alberto La Volpe, figura di spicco nel panorama politico e giornalistico italiano. Questa iniziativa mira a portare avanti l’eredità e i valori di La Volpe, promuovendo una società più giusta e inclusiva.

La Sezione “Alberto La Volpe” si impegna a sostenere con determinazione cinque importanti petizioni socialiste, che abbracciano questioni cruciali come il sistema sanitario pubblico, la trasparenza e la partecipazione democratica, le condizioni di lavoro dignitose, la sostenibilità ambientale e l’uguaglianza di opportunità nell’istruzione.

Sotto la guida del nuovo segretario Maurizio Leoni, la Sezione PSI aspira a essere un punto di riferimento per coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una comunità più equa e inclusiva. Tutti i cittadini di Bastia Umbra sono invitati a unirsi a questa missione per onorare la memoria di Alberto La Volpe e lavorare insieme verso un futuro migliore.

La sezione accoglie tutti coloro che condividono la visione di un mondo più giusto, e si impegna a promuovere un dialogo costruttivo e azioni concrete per il benessere della comunità. Per ulteriori informazioni e per partecipare, si prega di contattare [inserire i dettagli di contatto].

La Sezione “Alberto La Volpe” sosterrà con fierezza le 5 petizioni dei socialisti:

1) NO SANITÀ SPA: Combattere per un sistema sanitario pubblico accessibile e di alta qualità,

preservando la salute come un diritto fondamentale per tutti. Eliminazione della normativa sui piani di

rientro finanziari per le aziende sanitarie e gli ospedali.

2) SCEGLI CHI VOTI: Promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica, incoraggiando la

scelta informata degli elettori e la responsabilità politica. Introduciamo le preferenze ed eliminiamo lo

sbarramento a tutte le elezioni.

3) LAVORO GIUSTA CAUSA: Lottare per condizioni di lavoro dignitose, opportunità paritarie e diritti

dei lavoratori, promuovendo la giustizia economica. Detassare il lavoro dei giovani under 30.

4) TRANSIZIONE FUTURO: Abbracciare una visione sostenibile per affrontare le sfide ambientali,

investendo nelle energie rinnovabili, nella riduzione delle emissioni e nell’adozione di pratiche

ecocompatibili.

5) ME LO MERITO: Promuovere l’uguaglianza di opportunità, l’istruzione di qualità e l’accesso a servizi

fondamentali per tutti gli studenti, in modo che ognuno possa realizzare il proprio potenziale. Aumentare

le borse di studio e riconvertire gli immobili statali per creare studentati.