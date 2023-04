Apertura Arte & Cultura Ultime notizie Biblioteca Comunale - Bastia Umbra Map

E’ primavera piccolo topo letture presso Biblioteca

Comunale Alberto La Volpe per i più piccini

E’ primavera piccolo topo – Nati per leggere. Mercoledì 12 aprile ore 17“ E’ primavera piccolo topo”letture presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe per i più piccini. Nel Programma nazionale Nati per leggere, promosso da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino onlus, per sostenere la lettura in famiglia, domani, Mercoledì 12 aprile ore 17 con le volontarie, le bibliotecarie, un incontro dedicato a mamme, papà, nonne e nonni con i loro bambini da 0 a 6 anni.

La Biblioteca comunale “Alberto La Volpe” è stata Accreditata da Umbria Culture for Family come struttura amica delle famiglie, un riconoscimento importante e significativo per le attività svolte, per la grande partecipazione della comunità.

Nella serie degli appuntamenti Nati per leggere il prossimo, Mercoledì 10 maggio ore 17, Mamma leggimi una storia

Per Info e Prenotazioni:

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325