PD Bastia: incontri proficui con i nostri concittadini

Ringraziamo tutti i numerosi cittadini che hanno partecipato ai due eventi del Caffè al PD presso la nostra sede.

Sono state due mattinate davvero proficue e feconde, dove si è testimoniata ancora una volta la grande voglia di partecipazione. C’è un forte volontà a trovare tutti insieme delle linee strategiche per la ripresa sociale, culturale ed economica della nostra città.

Fonte Segreteria PD Bastia Umbra

Direttivo PD Bastia Umbra

Sono stati sollevati diversi argomenti caldi, come:

-la mancanza di poter vivere a pieno la natura sociale e di scambio della nostra piazza Mazzini divenuta oramai un triste parcheggio mal tenuto,

-la completa mancanza di guida amministrativa ed attuativa su progetti cruciali come sotto passo di via Firenze e social housing rimasti incompleti e prigionieri dell’incuria,

-la totale disconnessione di questa Giunta dal rapporto fattuale e di ascolto delle nostre frazioni e quartieri,

-il pressappochismo e l’incompleta pianificazione di politiche industriali e commerciali per il tessuto economico ed imprenditoriale in tutte le sue di dinamiche,

-una programmazione pressoché inesistente in materia di edilizia scolastica, ottimizzazione e incremento dell’offerta formativa e culturale delle nostre nuove generazioni,

-la sciatteria nel curare i luoghi simbolo della nostra città, nonchè le aree verdi,

-il controllo della città che avviene con provvedimenti spot e propagandistici senza alcuna attuazione reale, come si evidenzia dai numerosi episodi di criminalità che si stanno verificando.

Inoltre, sono state portate avanti alcune interessanti proposte su cui lavoreremo con impegno e coraggio all’inizio del nuovo anno. Gli incontri si sono conclusi con una riflessione ed un messaggio che vorremmo ci accompagni durante queste feste natalizie: la verità e la libertà sono dei valori troppo potenti per poterli ingabbiare.

Per questo abbiamo dedicato un pensiero a Giulio Regeni e Patrick Zaki, affinché questo monito rimanga sempre ben impresso e la storia di questi nostri giovani concittadini ci dia l’energia giusta per affrontare con coraggio le sfide della comunità e della nostra vita.