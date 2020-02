Piazza Bruno Buozzi o dello Spedalicchio, prima fu l’articolo di Claudia Lucia

Caro Luigino, mi permetterai di scriverti in prima persona.

Vedo arrivare in redazione un tuo scritto, come dire un po’ “revisionistico“, ma di questo me ne importa proprio poco, vorrei invece sottoporre alla tua attenzione un fatto, che ritengo importante,

Tu parli di un articolo, dove si indica la possibilità di cambiare nome alla Piazza di Ospedalicchio e prendi spunto da quanto pubblicato da La Nazione e da Bastia.it.

Richiamo all’ordine la tua attenzione, caro amico, chi ha prodotto un articolo – per altro molto argomentato sulla questione – è stata la nostra testata a firma della nostra collaboratrice, e architetto, Claudia Luicia.

Immagino anche che, dato che mi invii articoli di altre testate che tu il nostro non lo abbia letto. So che sei sempre stato scrupoloso, ma ti vedo un po’ distratto, quindi vattelo a leggere, fammi la cortesia.

Con affetto, come sempre,

il direttore

E adesso, non sia mai, riproduco lo scritto che mi hai inviato

Diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova»