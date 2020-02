Wellington “Megaton” Dias alla Sestito Academy di Bastia Umbra

Sabato pomeriggio è andato in scena il grande Jiu Jitsu brasiliano (BJJ) alla Sestito Academy di Bastia Umbra con il pluricampione Wellington “Megaton” Dias, cintura nera 6° grado e rappresentante della leggendaria scuola dei Gracie Humaità a Rio de Janeiro. Dias è soprannominato “Megaton” per la sua propensione in combattimento a lanciare i suoi avversari in alto.

Tantissimi i suoi successi agonistici, tra i quali ricordiamo la sua partecipazione a tutti i 24 campionati mondiali di BJJ sin dal 1996, dove ha riportato diverse vittorie e piazzamenti prestigiosi.

Si ricordano inoltre le innumerevoli medaglie ottenute ai campionati Panamericani ed Europei e nella recente edizione 2020 svoltasi a Lisbona, è salito sul gradino più alto del podio per ben due volte: nella propria categoria e negli assoluti.

Una giornata di insegnamento e pratica di altissimo livello sportivo presso la Sestito Academy del professor Vitaliano a Bastia Umbra, per i praticanti giunti da tutta l’Umbria per allenarsi con questo grande campione del BJJ mondiale. All’evento è intervenuto anche l’assessore allo sport del comune di Bastia Umbra Filiberto Franchi il quale ha consegnato un piccolo omaggio al campione di arti marziali.