Quale PRG ci stanno presentando?

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha chiesto un approfondimento in vista della prossima discussione in Consiglio Comunale durante il quale verrà discusso il progetto strutturale del PRG della città di Bastia. “Riteniamo – spiegano in una nota – che una pianificazione così importante per il volto della città debba essere il più possibile condiviso da parte della cittadinanza, ma sappiamo che il concetto della partecipazione è distante anni luce dall’agire di questa amministrazione. I cittadini – dicono – hanno il diritto di conoscere il Piano Regolatore Generale Comunale, che cambierà i connotati della nostra città per i prossimi decenni. Abbiamo difeso questo diritto anche in occasione del Consiglio Comunale aperto di ottobre 2022, richiesto con forza sempre dal Partito Democratico per rendere edotta la cittadinanza sul progetto di Piazza Mazzini. Alla Commissione che si terrà il giorno 28 giugno ore 18.30 presso la Sala del Consiglio Comunale possono partecipare tutti i cittadini. Invitiamo tutti ad intervenire, sarà un momento comune per iniziare a farsi un’idea e portare a sintesi delle opinioni”.