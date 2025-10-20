Rosignoli replica a Forza Italia: “La fiera è stata un successo”

L’assessore difende la scelta logistica e accusa le polemiche

– L’assessore al Commercio Marcello Rosignoli interviene con fermezza in merito alle critiche di Forza Italia sulla recente edizione della Fiera di San Michele, respingendo ogni accusa di cattiva gestione e parlando di “speculazioni tristi e dannose per la città”.

Rosignoli ha chiarito che la collocazione dei banchi lungo le vie limitrofe a Piazza Mazzini è stata il risultato di una precisa richiesta degli ambulanti e dell’organizzazione della fiera, che hanno preferito le aree a maggiore passaggio. L’Amministrazione, secondo l’assessore, aveva proposto una presenza più centrale, ma ha rispettato la decisione degli operatori per garantire un ritorno economico adeguato.

Parte degli espositori è stata comunque posizionata nella zona sud della piazza, verso Piazza Cavour, per assicurare equilibrio e vitalità in tutto il centro. La scelta, spiega Rosignoli, è stata anche di prudenza, poiché l’area è ancora in fase di definizione strutturale e alcuni interventi di pavimentazione sono in valutazione.

Durante la manifestazione, la piazza si è trasformata in uno spazio dinamico e partecipato, con famiglie, bambini e commercianti che hanno animato il cuore cittadino. “Una piazza viva è quella che si vive, non quella che si guarda”, ha ribadito l’assessore, sottolineando che l’Amministrazione ha garantito sicurezza e sorveglianza per tutta la durata dell’evento.

Novità di rilievo di questa edizione è stata la presenza di bancarelle del riuso e del piccolo antiquariato, che hanno suscitato l’interesse dei visitatori, segnando un ampliamento dell’offerta tradizionale. L’obiettivo, afferma Rosignoli, è rendere la fiera più inclusiva e attrattiva, favorendo la partecipazione di cittadini e turisti.

L’assessore ha inoltre rimarcato che l’apertura della piazza, sebbene non ancora completamente ultimata, è stata una scelta di fiducia verso la cittadinanza e le sue attività. “Non improvvisazione, ma cura e attenzione”, ha commentato, definendo infondate le accuse di chi avrebbe voluto vedere chiuso lo spazio.

Rosignoli ha poi criticato duramente l’atteggiamento di alcuni esponenti politici locali, accusandoli di parlare “senza conoscere i fatti” e di ridurre un momento di festa e lavoro collettivo a un pretesto polemico. “Chi era in piazza ha visto il sorriso delle persone, non la tristezza che qualcuno vorrebbe dipingere”, ha aggiunto.

Il rappresentante comunale ha concluso ribadendo che l’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di valorizzare il commercio locale e rafforzare l’identità urbana, promuovendo eventi che uniscano tradizione e innovazione. “A Bastia Umbra servono azioni, non teatrini politici”, ha chiuso Rosignoli, confermando la volontà di proseguire nel dialogo con gli operatori per le prossime edizioni della fiera.