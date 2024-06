Scambio di accuse tra destra e sinistra: Degli Esposti si difende

Catia Degli Esposti, candidata sindaco del centrodestra civico a Bastia Umbra, ha preso posizione in merito al continuo scambio di accuse tra destra e sinistra, pochi giorni prima delle elezioni comunali. Degli Esposti, disinteressata al dibattito polemico, sottolinea l’importanza di giudicare i candidati sulla base delle loro esperienze e dei risultati ottenuti. A suo avviso, l’essere stati assessori o consiglieri non costituisce né un merito né una colpa, ma offre agli elettori un criterio di valutazione concreto.

Criticando apertamente il suo avversario del centrosinistra, Erigo Pecci, Degli Esposti contesta la sua pretesa di rappresentare il “nuovo”. Pur riconoscendo che anche lei è stata assessora durante l’amministrazione Ansideri, Degli Esposti afferma che Pecci è legato alle vecchie logiche del centrosinistra, caratterizzate da una politica ideologica e orientata alla spesa pubblica, che tende a diffidare dell’iniziativa privata.

Degli Esposti non risparmia critiche nemmeno alla sindaca uscente, Paola Lungarotti, accusandola di aver guidato il Comune con un approccio personalistico e di non aver incarnato lo spirito del centrodestra sociale e liberale. Secondo Degli Esposti, Lungarotti non ha preso le decisioni coraggiose necessarie per il benessere di Bastia Umbra, dimostrandosi incapace di attuare le scelte fondamentali per la città.

La candidata del centrodestra presenta la sua coalizione come l’unica in grado di offrire un programma innovativo ma concreto, basato sullo sviluppo economico e sociale. Il suo programma, sostiene, mira a migliorare il benessere dei cittadini e a incrementare le risorse necessarie per fornire i servizi richiesti da famiglie, giovani, anziani, lavoratori e imprenditori. Degli Esposti evidenzia la presenza, all’interno della sua coalizione, di giovani pronti a portare nuove idee nelle istituzioni cittadine, affiancati da persone con comprovata esperienza amministrativa.

In conclusione, Catia Degli Esposti ribadisce che la sua coalizione è pronta a portare avanti un programma realistico e orientato allo sviluppo, distanziandosi dalle politiche ideologiche e inefficaci del passato, e ponendo al centro della sua azione amministrativa il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Bastia Umbra.