Stanchi di vedere video di opere pubbliche ancora da realizzare

riceviamo dal candidato a sindaco di Alternativa Popolare, Matteo Santoni

Siamo ormai alla fine di questa campagna elettorale e come era prevedibile tutti attaccano tutti. Come Alternativa Popolare in questi ultimi giorni ci rivolgiamo ai cittadini di Bastia che vogliono provare a cambiare le regole del gioco. Siamo stanchi di vedere video di opere pubbliche che devono essere ancora realizzate, pubblicizzando solo immagini al computer di una Bastia futura.

Non ci sono video o immagini di quanto realizzato, ma solo rendering di quello che dovrebbe essere in futuro. Segno evidente di un’amministrazione praticamente ferma e inefficiente in questi 5 anni. Dall’altra vediamo invece una coalizione che a dispetto delle novità che sbandiera, il candidato sindaco porta dietro di s le medesime figure che avevano governato la città per anni con tanto malcontento dei cittadini.

Noi di Alternativa Popolare ci vogliamo proporre innovativi e propositivi per cambiare e migliorare questa città, visto l’immobilismo e l’inefficienza di questi ultimi anni. Se volete davvero un’alternativa alla solita politica, noi promettiamo che la nostra azione sarà per il bene di Bastia. Noi non promettiamo opere impossibili, ma la nostra attività sarà innanzitutto concentrata sul rendere Bastia nuovamente attrattiva.

Questo passa innanzitutto per la lotta al degrado di questa città, tramite una manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade, dei marciapiedi e del verde pubblico. Questo renderà Bastia attrattiva per chi vuole investire sia sulle attività produttive che commerciali e anche per i nostri giovani che ormai non frequentano più Bastia al di fuori dei giorni del Palio. Dateci fiducia e la nostra sarà davvero un’alternativa alle amministrazioni precedenti, che comunque si sono susseguite, senza riuscire a far tornare Bastia allo splendore di un tempo lontano. Riconosciamo che non abbiamo un passato politico ma proprio questa è la nostra forza, insieme alla forte passione e amore per la nostra città. Solo noi di Alternativa Popolare siamo la novità che vuole “fare” piuttosto che “promettere” come hanno fatto finora gli altri. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi per essere veramente l’alternativa a chi ci ha deluso per tanti anni.