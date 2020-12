Buoni spesa generi alimentari e prodotti prima necessità, da oggi 11

Buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità – da oggi 11 Dicembre 2020 fino al 31 Dicembre 2020 sarà possibile presentare le domande. Il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra sul sito www.comune.bastia.pg.it ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

La richiesta di ammissione all’avviso va presentata secondo il modello predisposto dall’Ufficio competente scaricabile dal sito internet del Comune di Bastia Umbra, debitamente compilata e sottoscritta con allegato valido documento di identità. Le domande potranno essere presentate a partire da oggi 11 dicembre 2020 fino al 31 Dicembre 2020.

La presentazione delle domande, pena l’esclusione, dovrà avvenire attraverso le seguenti modalità: Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour n. 19 – 06083 Bastia Umbra (PG); per la data di presentazione della richiesta farà fede il timbro postale;via posta certificata all’indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbria.itspecificando nell’oggetto della medesima: domanda per l’assegnazione di buoni spesa; la trasmissione via Pec sarà considerata valida solo se inviata dall’indirizzo di Pec personale del richiedente. I Buoni Spesa consentiranno al beneficiario di acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/07/2021 in uno o più punti vendita di cui all’elenco degli operatori commerciali e delle farmacie e parafarmacie pubblicato sul sito internet del Comune e aderenti all’iniziativa.

Alla data di chiusura dell’avviso il Settore Sociale provvederà ad effettuare l’istruttoria delle domande pervenute e a redigere la relativa graduatoria, che verrà finanziata fino a concorrenza della cifra assegnata con D.L. 23.11.2020 n. 154, pari ad €. 141.064,02, rispettando il seguente ordine di priorità:

A – sospensione della propria attività lavorativa per l’emergenza Covid-19, sia titolari di attività privata sia dipendenti; in merito a quest’ultimi, si specifica che siano nella condizione di non aver ancora percepito gli ammortizzatori sociali previsti dalle misure di contrasto all’emergenza Covid- 19, pur avendone fatta richiesta formale;

B – una limitazione della propria attività lavorativa per l’emergenza Covid-19, sia titolari che dipendenti, che abbia comportato una conseguente contrazione del reddito , altresì coloro che a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno visto concludersi la loro attività lavorativa, ma sono percettori di ammortizzatori sociali ( es. Naspi, mobilità ecc…);

C – una situazione di difficoltà economica riconducibile all’emergenza Covid- 19, relativa a quei soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui al punto A o B si trovano in difficoltà e non percepiscono altre forme di sostegno pubblico ( Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, Mobilità, sostegni similari per le stesse finalità previsti da altri bandi).

A parità di condizione nella graduatoria farà fede l’ordine di arrivo della richiesta nella erogazione del beneficio.

I richiedenti, relativamente al proprio nucleo familiare anagrafico, non devono possedere una giacenza bancaria/postale complessiva, alla data del 23/11/2020, superiore ad € 6.000,00, escluse le misure di sostegno previste dal Governo nella gestione dell’emergenza.

Per ogni nucleo familiare, la domanda può essere presentata da un solo componente.

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Bastia Umbra alla data di pubblicazione dell’avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 075-8018311 – 075- 8018254 – 0758018287 – 075-8018298 – 075-8018286 – 075-8018248.