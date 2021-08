Chiude ufficio postale di Costano, o due giorni solo aperto, ma insomma

Di arriva segnalazione, direttamente dalla popolazione di Costano, che l’ufficio postale del Paese sia stato chiuso improvvisamente, senza preavviso o indicazione di sorta. Sempre stando a quanto dicono i costanesi, lo sportello resterebbe aperto due giorni la settimana e chi lo avrebbe dceiso lo ha fatto senza confrontarsi con la cittadinanza della popolosa frazione di Bastia Umbra. “E’ una vergogna”, dicono indignati. Dal canto nostro, Bastia Oggi, interesserà subito l’ufficio stampa di Poste Italiane.

Anche le Poste Italiane vanno in ferie, non il solo personale che lavora all’interno, ma l’ufficio postale va “letteralmente” in ferie, chiudendo del tutto e lasciando aperto gli sportelli solo alcuni giorni. E’ l’esempio dell’ufficio postale di Perugia 4, in via dei Filosofi, che nel mese di agosto, nella settimana 2-15 agosto è solo aperto 6 giorni, mentre negli altri giorni feriali successivi al 15 è aperto fino al alle 13,35, il sabato fino alle 12,35.

A sottolinearlo è Augusto Peltristo della Civica Piegaro e capogruppo della Lega Trasimeno che torna sull’argomento, rimarcando le problematiche causate dalle Poste Italiane ai residenti dei piccoli comuni umbri. Non solo anziani in difficoltà durante il ritiro della pensione, ma anche per gli altri servizi, come il pagamento di bollette, ritiro di posta in giacenza o ancora peggio gli Atm fuori servizio con l’impossibilità a prelevare il contante. Difficoltà riscontrate anche dai turisti italiani in vacanza in Umbria.