Aperture straordinarie cimiteri comunali per commemorare i defunti

Stop ai cantieri e visite sicure dal 27 ottobre al 3 novembre

I cittadini sono informati che, in occasione della Commemorazione dei Defunti, i Cimiteri Comunali saranno aperti straordinariamente Lunedì 27 Ottobre e Lunedì 3 Novembre, giorni normalmente riservati alla chiusura settimanale, come stabilito dal Comune, fonte del comunicato. La decisione mira a garantire a tutti la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in un contesto di sicurezza, decoro e tranquillità.

Durante questo periodo, ogni attività di cantiere o intervento edilizio sarà sospesa, con l’obbligo per le imprese di organizzare i lavori in modo da non creare alcun pericolo ai visitatori. Eventuali danni a persone o cose saranno a carico delle ditte inadempienti, sottolinea la fonte comunale. Inoltre, è vietato l’accesso con automezzi privati, salvo autorizzazioni rilasciate dal competente servizio comunale, per assicurare un flusso ordinato e rispettoso delle norme di sicurezza.

Gli orari di apertura dei cimiteri sono regolati dal Decreto del Sindaco n. 29 del 23 dicembre 2024: da gennaio a febbraio 8.00-17.00; da marzo a maggio 8.00-18.00; da giugno ad agosto 7.30-19.00; da settembre a ottobre 8.00-18.30; da novembre a dicembre 8.00-17.00. Resta confermata la chiusura al pubblico ogni lunedì, fatta eccezione per alcune festività e ricorrenze ufficiali, incluse le aperture straordinarie del 27 ottobre e 3 novembre.

La fonte del comunicato evidenzia che la misura vuole conciliare il rispetto delle tradizioni e della memoria dei defunti con la sicurezza e il decoro, garantendo a tutti un’esperienza serena all’interno dei cimiteri comunali. L’iniziativa sottolinea inoltre l’importanza di pianificare con attenzione gli interventi edili e la gestione dei flussi di visitatori, confermando l’impegno dell’amministrazione nel tutelare la collettività.