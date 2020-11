Lavori di manutenzione e asfaltature stradali al via su tutto il territorio comunale

“Una serie di interventi di manutenzione stradale e asfaltatura di tratti stradali di competenza comunale inizieranno nei prossimi giorni” è quanto annunciato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bastia Umbra, Stefano Santoni.

“I lavori interesseranno più zone del nostro territorio, includendo parte del centro storico e della zona industriale” ha spiegato l’assessore Santoni.

Secondo il programma illustrato dall’assessore, i lavori inizieranno in via Atene e, a seguire, saranno asfaltate via delle Nazioni, via del Lavoro, via del Mec, Via Lago Trasimeno, via Lago di Garda, via della Trebbiatura, via Sicilia, Via Luigi Galvani, Via dell’Isola Romana, Via Cesare Fani e Via Ettore Majorana. Il lavoro terminerà in via della Rimembranza (Costano) con contestuale rifacimento dei marciapiedi.

“6 km di strade che contribuiscono alla miglioria delle infrastrutture cittadine. Compatibilmente con le risorse a disposizione, continueremo a calendarizzare asfaltature e manutenzioni annuali, tenendo conto

delle esigenze di tutto il territorio comunale” ha concluso l’assessore Stefano Santoni.