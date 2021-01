Chiama o scrivi in redazione

Festa del Tricolore, giornata nazionale della bandiera

Ricorre oggi la Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, è stata istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale. La giornata è stata istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996.

Il Sindaco Paola Lungarotti: “Nell’anno appena concluso, segnato dalla pandemia, il tricolore ha rappresentato per noi italiani un forte simbolo di unità contro un comune e subdolo nemico, ancora oggi siamo chiamati a difendere la nostra patria e noi stessi con il sacrificio e il rispetto delle norme per conquistare quella libertà simboleggiata dalla bandiera nazionale. La nostra Amministrazione, riconoscendo il forte valore della bandiera italiana, anche in ambito comunale ha evidenziato il tricolore sull’illuminazione della Rocca Baglionesca e nell’addobbo natalizio della Piazza Mazzini dove il tricolore dell’abete centrale è stato contornato dai colori del Palio».

La storia ha visto il vessillo tricolore come emblema di libertà: dovunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde hanno espresso nel Risorgimento una comune speranza, che accendeva gli entusiasmi e ispirava i poeti: “Raccolgaci un’unica bandiera, una speme”, scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli Italiani.

Con i Moti del ’48 e la concessione delle Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo.

Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall’Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all’articolo 12 della nostra Carta Costituzionale.