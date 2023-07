La vita può metterci alla prova in modi imprevisti, grazie a chi ci aiutato

La vita può metterci alla prova in modi imprevisti, e in questi ultimi anni Stefania Pirinei ha dovuto affrontare molte sfide. Con grande fatica, si è sempre rialzata, ma c’è sempre qualcosa che continua a metterla alla prova. Tuttavia, mai avrebbe pensato di dover affrontare un’alluvione. È stata un’esperienza devastante per lei e per i suoi cari, sia emotivamente che fisicamente. In pochi minuti, hanno visto portar via tutto quello che avevano costruito con tanti sacrifici, senza poter fare nulla.

Oggi, vuole prendere un momento per ringraziare da tutto il cuore tutte le persone che li hanno aiutati in questa difficile situazione. Anche se non le piace fare nomi, loro sanno chi sono. Sono i loro angeli custodi, coloro che sono sempre stati al loro fianco, sia nei momenti felici che in quelli difficili. Sono persone speciali che non hanno mai smesso di ringraziare.

Questa volta, si sono aggiunte altre persone a loro vicine, non solo metaforicamente parlando. Vuole esprimere la loro gratitudine per il resto della vita a queste persone che sono state lì per loro in un momento così difficile. La loro gentilezza, il loro sostegno e la loro generosità non saranno mai dimenticati.

Vuole anche ringraziare quelle persone che magari non hanno compreso appieno la loro situazione e che li hanno giudicati in un modo che non appartiene loro. Sanno che nessuno può davvero capire fino in fondo cosa hanno passato, ma apprezzano coloro che hanno cercato di comprenderli e di star loro vicino.

Un ringraziamento speciale va anche a coloro che, nonostante la distanza, hanno trovato un modo per farli sentire il loro sostegno, che sia stato con una semplice telefonata o un messaggio. Anche quelle piccole azioni significano molto per loro e hanno dato loro la forza di andare avanti.

Infine, ma innanzitutto, vuole ringraziare Dio per aver protetto tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori. La Sua presenza è stata un faro di speranza durante questo periodo buio, e la Sua protezione ha dato loro la forza di superare le difficoltà.

Grazie, grazie, grazie a tutti i loro angeli custodi. Le loro azioni generose e il loro sostegno hanno toccato profondamente Stefania Pirinei e la sua famiglia. Sanno che non potranno mai ripagare completamente il loro amore e la loro gentilezza, ma porteranno sempre i loro gesti nel cuore. Che questa esperienza insegni a tutti a essere altrettanto premurosi e compassionevoli verso gli altri che si trovano in difficoltà.

Insieme, si rialzeranno e costruiranno un futuro migliore.

E in fondo una nota di amarezza c’è ancora e anche questa pubblicata sui social: ” Le manifestazioni in piazza ce ne sono tante…ma noi alluvionati si sa che fine dobbiamo fare? Gli aiuti dove sono che ancora non c’è nessun comunicato?”

Con gratitudine,

Stefania Pirinei