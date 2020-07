Necrologi shock di CasaPound affissi davanti alla sede INPS di Bastia Umbra

Tutti sono nati il 9 luglio 1976 e sono morti l’8 luglio 2020. Valeria D’Andrea ha concluso la sua missione terrena, morta di fame aspettando novità a fine buffet degli stati generali. Le esequie muoveranno domani alle ore sedici nella chiesa parrocchiale. E’ ovvio che si tratta di nome di fantasia.

Poi c’è Giulia Martini che anche lei ha concluso la sua missione terrena, non ha ricevuto la cassa integrazione non vedrà mai la pensione. anche questa alle ore sedici di domani. Mario Rossi aspettava la cassa integrazione, Stefano Perrone cassaintegrato caduto in fila allo sportello, Carlo Battaglia caduto valorosamente sotto la potenza di fuoco del governo, Emiliano D’Alessandro lavorava sempre e poi ancora Giulio Ferrari sopravvissuto al covid, ma ucciso dal governo.

Alfredo Caputo cassaintegrato, sorpassato dal reddito di cittadinanza, Alessio Raimondi crocefisso in sala mensa, Andrea Moretti adesso è ancora più distanziato socialmente, Giovanni Russo morte bianca sul no lavoro, Roberto Esposito ha pagato sempre le tasse ma loro non hanno ripagato. Andrea Moretti è morto di fame in attesa della cassa integrazione, Mario Leone salutava sempre di sportelli Inps prima del covid, Claudio De Santis investito da un monopattino mentre andava a ritirare la cassa integrazione, Anna Bellini forse resusciterà con gli aiuti statali dalla fase sette forse, Rosa Giuliani non voleva indebitarsi col Mes e per ultimo Luigi Bianchi da cassaintegrato a cassa da morto.

Centinaia di manifesti funebri sono stati affissi dai militanti di CasaPound Italia davanti alle sedi INPS in decine di città italiane. L’intento è denunciare la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori, messi in ginocchio dalle politiche governative e “giustiziati” dai disservizi, dai ritardi e dall’incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.