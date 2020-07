Chiama o scrivi in redazione

Argini, il sottopasso può attendere «Gli interventi a primavera»

Il sottovia ha lo scopo di superare le barriere che rendono difficile la viabilità interna nord-sud. L’opera voluta dall’ex sindaco Ansideri è stata progettata, ma è ancora sulla carta. Perché? «Nel corso degli anni – spiega il vicesindaco e assessore di lungo corso Francesco Fratellini – dall’approvazione del progetto del sottovia che sarà realizzato in convenzione dalla società Prelios nell’ambito delle opere di urbanizzazione previste nel piano di recupero urbanistico area Franchi.

Nel 2015 si era arrivati al traguardo, quando è stato approvato il PAI, Piano Ambientale Idrogeologico, che ha comportato ulteriori interventi, che hanno causato lo slittamento dei tempi». Quando vedremo almeno la costruzione degli argini, propedeutica al sottovia? «Senza ulteriori intoppi – sostiene il vicesindaco – nella primavera del prossimo anno». Non solo è in sospeso il passaggio a livello tra Bastiola e Ospedalicchio, ma anche gli annosi ritardi di via Firenze dove, oltre al sottopasso ferroviario, si attende la nuova rotatoria, che dovrebbe consentire l’eliminazione del sistema semaforico sul ponte di Bastiola. m.s.