Abbandona rifiuti accanto a una campana per vetro, colto sul fatto dai vigili ecologici: c’è la sanzione

L’intervento, intorno a mezzanotte, è stato messo a segno dai vigili ecologici in servizio in orario straordinario proprio per dare un volto e un nome al trasgressore. Si tratta di un residente in una traversa di viale Umbria che è stato fermato, identificato e sanzionato, mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti indifferenziati.

La sorveglianza è iniziata subito dopo la segnalazione dei rifiuti abbandonati. E’ stata posizionata una fototrappola, ma senza soluzioni positive. E’ stata posta una seconda fototrappola. Le immagini registrate di notte non erano abbastanza nitide per identificare il responsabile.

L’assessore Francesco Fratellini ha chiesto la sorveglianza notturna dei vigili. Dopo un paio di tentativi il responsabile è stato colto sul fatto. «Il trasgressore avrebbe potuto conferire i rifiuti nell’isola ecologica automatica di Piazza del Mercato attiva 24 ore su 24 – sottolinea l’assessore Fratellini -. Nonostante le difficoltà riscontrate, continueremo a perseguire ogni tipo di comportamento scorretto».