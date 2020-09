Normativa Covid 19, riqualificazione dei plessi scolastici a Bastia Umbra

“Riaprire le scuole con la massima sicurezza nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali. Un lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale con i dirigenti scolastici iniziato con riunioni e sopralluoghi afferma il Sindaco Paola Lungarotti. Oltre ai lavori strumentali è stato fondamentale affrontare le tante criticità che si sono potute risolvere con metodo e gestione comune, con una valutazione scrupolosa, per la sicurezza di tutto il personale scolastico, per la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.

Tornare dopo la didattica a distanza, ritornare, nell’interesse degli studenti “facendo rete” nelle aule trasformate, negli spazi che diventano sicurezza, nelle azioni che sono diventate la quotidianità nella sicurezza. Ringrazio tutto il personale scolastico che ha lavorato tenacemente per raggiungere questo grande obiettivo, ringrazio i funzionari del Comune e gli Assessori di riferimento per l’impegno costante e responsabile”.

“Un lavoro sinergico che ha visto terminare il piano di interventi di edilizia leggera come da indicazioni ministeriali per garantire un adeguato miglioramento delle condizioni igienico-sanitare di alcune scuole del nostro territorio oltre alla nuova organizzazione degli spazi per la didattica. In tempi celeri siamo riusciti a fare degli interventi che a detta di molti, non sarebbero terminati entro il 14 Settembre. Abbiamo messo a disposizione degli istituti scolastici, scuole adeguate – dice l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni”.

Nella Scuola secondaria di I° grado Colomba Antonietti oltre all’adattamento, adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche si è lavorato anche sull’efficientamento energetico, sulla sostituzione di tutti gli infissi esterni, sulla sostituzione della caldaia a condensazione, valvole termostatiche su radiatori e sensori presenza illuminazione.

Nella Scuola primaria di Costano è stato abbattuto un tramezzo del refettorio per permettere la presenza della scuola d’infanzia, nella Scuola Infanzia Umberto Fifi è stata realizzata una pensilina a protezione dell’ingresso principale, nella Scuola Primaria Umberto Fifi è stata realizzata la ripavimentazione del terrazzo e l’impianto di allontanamento volatili, nella Ex scuola primaria di XXV Aprile (Giramondo) sono stati abbattuti due tramezzi, 4 aule sono state trasformate in tre, per ospitare tre sezioni della Scuola secondaria di I°.