Camion incastrato nel sottopasso di Via Bulgaria a Bastia Umbra [FOTO E VIDEO]

Camion incastrato nel sottopasso di Via Bulgaria a Bastia Umbra

Un camion che trasportava acqua minerale si è incastrato nel sottopasso di Via Bulgaria a Bastia Umbra, apparentemente a causa di un errore del conducente che non ha prestato attenzione ai segnali stradali né ha controllato l’altezza del veicolo. Questo sottopasso è noto per allagarsi in caso di maltempo.

Secondo le foto di Marco Montecucco, il camion si è infilato nel sottopasso, rimanendo bloccato con la merce che trasportava, per poi fermarsi di colpo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Bastia Umbra, la polizia locale e i vigili del fuoco di Assisi. Questo non è il primo incidente del genere in questo sottopasso, che non è l’unico ad avere problemi di questo tipo. Un altro sottopasso che spesso viene colpito da incidenti simili è quello che da Santa Maria degli Angeli porta nella frazione di Tordandrea.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere la rimozione del mezzo.

Questi incidenti mettono in luce l’importanza di prestare attenzione ai segnali stradali e di conoscere le dimensioni del proprio veicolo, soprattutto quando si tratta di mezzi pesanti che possono facilmente rimanere bloccati in sottopassi di altezza limitata.